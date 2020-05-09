Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 мая: вводится масочный режим

- В Ярославской области вводится масочный режим: до 15 мая он будет носить рекомендательный характер, с 16 мая - обязательный. Ярославцы должны будут надевать маски и респираторы при поездках в общественном транспорте и такси, а также в общественных местах: на остановках, вокзалах, автозаправках, аптеках, магазинах.

Все ограничительные мероприятия, установленные в области, продлеваются до 31 мая.

Действует запрет на все массовые мероприятия, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохраняется.

- В Ярославской области больных COVID-19 стало больше на 58 человек. Первый заболевший появился в Пошехонском районе. За сутки выздоровели 9 пациентов. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 145 человек.

На лечении в больницах находятся 193 человека. Состояние двух пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, еще 10 - как тяжелое.

Статистика такова:

- заболевших с начала периода - 993:

- выздоровевших - 145 человек

- умерших - 11 человек

- на лечении - 837 человек (госпитализировано 193)

- лабораторных исследований за сутки - 1561

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 164 человека

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1479 человек.

- В Ярославской области могут ввести масочный режим. Этот вопрос обсуждался на региональном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Ждем нормативного акта со стороны правительства Ярославской области, и эта мера будет подтверждена практически законодательно. После чего можно будет штрафовать людей, нарушающих масочный режим, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

- В Ярославле из-за COVID-19 закрыли еще один детский сад. У одного из родителей воспитанников диагностировали COVID-19. Детский сад посещали 12 детей, восемь работников учреждения и родители дошкольников переходят на самоизоляцию. Им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада продезинфицируют. Это третий детский сад в Ярославле, который прекратил свою работу из-за угрозы распространения COVID-19.

- Призывная кампания в Ярославской области стартует с 12 мая. Отправка призывников начнется с 20 числа.

- Умирает ли COVID на жаре, можно ли заразиться через сигарету и на похоронах? В Роспотребнадзоре ответили на вопросы ярославцев о коронавирусе.