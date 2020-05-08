2020-05-08T13:17:15+03:00
Кострома

Лавры Тайсона не дают покоя: костромич во время драки откусил нос противнику

А поводом для конфликта стало предложение из серии «иди домой, ты пьян»
Полина Вачнадзе
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Костромичу за его выходку грозит до 8 лет лишения свободы.Костромичу за его выходку грозит до 8 лет лишения свободы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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28-летний житель Костромы обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое выразилось в неизгладимом обезображивании лица.

ЧП в одном из заволжских баров произошло в ночь с 23 на 24 января этого года. По версии следствия, обвиняемый, уже будучи изрядно навеселе, во время драки откусил левое крыло носа своего противника. Повод для драки оказался незначительным: пьяному мужчине предложили идти домой. А он воспринял это не совсем адекватно.

- Рана на лице потерпевшего причинила его здоровью тяжкий вред. Для устранения повреждений требуется оперативное вмешательство, кроме того, данная травма придает лицу пострадавшего отталкивающий, эстетически неприглядный внешний вид, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

Уголовное дело направлено в суд. Костромичу за его выходку грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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