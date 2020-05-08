2020-05-07T20:32:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Миронов: «Стратегия взвешенных шагов в условиях эпидемии приносит свои плоды»

Губернатор Ярославской области по видеоконференцсвязи ответил журналистам ведущих СМИ на актуальные вопросы, связанные с течением короновируса в регионе
Мария СОКОЛОВА
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Дмитрий Миронов:«С самого начала эпидемии мы оперативно предприняли необходимые меры, направленные на защиту жителей».Дмитрий Миронов:«С самого начала эпидемии мы оперативно предприняли необходимые меры, направленные на защиту жителей».Фото: Правительство Ярославской области
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- Дмитрий Юрьевич, как вы в целом оцениваете ситуацию Covid-19 в нашей области?

- При всей ее сложности, ситуация управляемая. С самого начала эпидемии мы оперативно предприняли необходимые меры, направленные на защиту жителей. Регион был переведен в режим повышенной готовности. Стратегия взвешенных шагов приносит свои плоды. К сожалению, как я уже говорил, есть летальные случаи. Но благодаря усилиям врачей выздоровели и выписаны домой 136 ярославцев. Однако число заболевших будет увеличиваться, это неизбежный процесс. Инфекционисты прогнозируют очередной рост после завершения майских праздников.

- На сегодня зарегистрировано более 800 коронавирусных больных, при этом, по вашей информации, развернуто 627 коек и вы отмечаете, что этого достаточно. Но, судя по всему, больных все же больше, чем коек. Как правительство региона решает этот вопрос?

- Сегодня перепрофилированных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией достаточно. В случае бессимптомной и легкой формы заболевания больные лечатся на дому самостоятельно. При ухудшении вызывают врача на дом, и он принимает решение, требуется ли госпитализация. Сейчас госпитализированных с инфекцией менее 200 человек. Поэтому коечный запас есть. Но, в случае нарастания темпов заражения предусмотрен третий этап перепрофилирования коек – еще 250. Будем надеяться, что они нам не понадобятся, но мы должны быть готовы к любой ситуации.

- Как обстоят дела с лекарствами и средствами индивидуальной защиты в регионе?

- Медучреждения области обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Сформирован двухнедельный неснижаемый запас жизненно важных лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств. И постоянно проверяем их наличие в медицинских организациях региона. Активным помощником в обеспечении наших медиков всем необходимым для борьбы с вирусом стал бизнес. Он продемонстрировал свою отзывчивость и готовность помочь в сложной ситуации. И это бесценно.

Кстати

100 тысяч пар перчаток получили ярославские медики от предприятий региона

Промышленники региона продолжают оказывать поддержку в борьбе с коронавирусом. Более 2 тонн медицинских перчаток приобрела для больниц области компания «Полиграф Принт».

– Предприятия региона работают, как единый механизм перед общей угрозой. Они действуют не в одиночку, а объединяют свои компетенции, уточняют реальные потребности, а затем оказывают точечную и своевременную поддержку врачам, несущим службу на передовой борьбы с коронавирусом, – подчеркнула директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина.

CEO управляющий директор компании Валерий Пивоваров отметил, что многие зарубежные коллеги, взаимодействие с которыми продолжается, уверены, что тяжелых последствий распространения инфекции в Европе удалось бы избежать при объединении усилий общества, бизнеса и власти.

– Когда обществу тяжело, бизнес должен помочь. Поэтому мы приняли решение поддержать наших медиков, – сказал он.

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