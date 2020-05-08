Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 8 мая: за сутки 58 новых диагнозов

- В Ивановской области 595 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки поставлено 58 новых диагнозов. В их числе: 34 пациента, обследованных с ОРВИ и пневмонией, девять человек приехали из Москвы и один из Осетии, 14 человек – из числа контактных. В числе

последних есть медики из Кинешемской, Родниковской, Шуйской ЦРБ, изолированного отделения больницы «Богородское».

Сейчас в стационаре находятся 443 ивановца. Это не только COVID-положительные пациенты, но и люди с тяжелыми пневмониями и ОРВИ, по которым есть подозрение на коронавирусную инфекцию. 38 пациентов получают кислородную поддержку, три человека находятся на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев за последние сутки нет. Часть пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, лечится на дому.

Выздоровели суммарно 119 человек, из них за сутки выписаны 17.

- В Ивановсую область поступило 10 из законтрактованных аппаратов ИВЛ.

- Минпромторг России регулирует поставки, исходя из ситуации с заболеваемостью в каждом конкретном регионе и из того, сколько пациентов находится на аппаратах ИВЛ, – сказал руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. – В нашем случае ситуация некритичная. На данный момент 69 аппаратов ИВЛ в наших профильных

медучреждениях свободны и готовы к использованию.

- Будет введен в работу еще один корпус ГКБ №4, также рассматривается возможность перепрофилирования отдельно стоящих корпусов, удаленных от основных зданий, в медицинском центре «Решма».

- С 12 мая в Ивановской области, при условии жесткого соблюдения всех норм безопасности, будет возобновлена работа предприятий. Регламент безопасности собираются ужесточить на предприятиях разных отраслей, но в первую очередь там, где высокая плотность рабочих мест.

- За нарушение регламента штрафом теперь не отделаться, сразу - приостановка деятельности предприятия, хочу вас всех об этом предупредить, - подчеркнул глава региона

Станислав Воскресенский. - На каждом предприятии появятся сотрудники, ответственные за безопасность, для которых предусмотрено онлайн-обучение. Этим специалистам будут

выданы специально разработанные чек-листы для регулярной проверки предприятий в течение дня. По-прежнему в центре внимания - люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Они могут работать только дистанционно.