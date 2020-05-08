Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 мая: число заболевших приближается к тысяче

- В Ярославской области количество заболевших коронавирусом приближается к тысяче. За сутки число зараженных COVID-19 в регионе увеличилось на 55 человек. 8 пациентов выздоровели. На лечении в больницах находятся 190 жителей области, два человека - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще девяти врачи оценивают как тяжелое.

- 29 ярославских магазинов нарушили режим самоизоляции. Составлено 10 протоколов об административном нарушении, они направлены в суд. Напомним, что в регионе с 30 марта закрыли кафе, рестораны и специализированные магазины. В торговых центрах могут работать только магазины продуктов и товаров первой необходимости, а также аптеки.

- Семерых ярославцев, прилетевших из Японии, доставят домой. Вернувшиеся из-за границы пройдут обязательное медицинское обследование и должны будут соблюдать карантин в течение 14 дней.

- Онкологическое отделение рыбинской больницы№1 приостановило госпитализацию пациентов. Анализ одного из больных, которых лечился в отделении, показал положительный результат на коронавирус. Пациент, подхвативший коронавирус, сейчас изолирован. Он проходит курс лечения на дому. Все лица, с ним контактировавшие, уже выявлены и обследованы на COVID-19.

- Индекс самоизоляции в Ярославле упал до рекордно низкой отметки – 1,9 балла. Теплая солнечная погода выманила ярославцев на улицу, даже кратковременные дожди не смогли этому помешать.

- В правительстве региона рассказали о ярославцах, вылечившихся от COVID-19. Среди них – пожилые люди и новорожденный.

- Медсестра ярославской стоматологической поликлиник заразилась COVID-19. Кабинет, где она работала, закрыли. Три врача и уборщица, контактировавшие с медсестрой, отправлены на карантин. Сейчас в кабинете медсестры проводится дезинфекция. Круг контактов зараженного медицинского работника устанавливается.