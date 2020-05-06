Более тысячи ярославских школьников получили планшеты от губернатора региона

В каждом гаджете имеются сим-карты с оплаченным мобильным интернетом. По окончании периода дистанционного обучения планшеты будут использоваться школами в дальнейшем образовательном процессе.

В сельских школах вопрос доступа в интернет для проведения занятий в режиме онлайн и подключения к образовательным интернет - платформам стоит очень остро. Ведь учебный год школьники будут заканчивать в режиме дистанционного обучения.

В эти майские каникулы новые планшеты уже переданы в семьи 1015 школьников, во многих из которых есть и выпускники, для которых выход в интернет при подготовке к ЕГЭ особенно важен.

- Это те ребята, которые до данного времени по разным причинам учились только с помощью учебников и рабочих тетрадей, а педагоги передавали им задания на бумажных носителях, - отметили в департаменте образования Ярославской области. – С момента введения дистанционного обучения мы внимательно мониторим все аспекты этого формата, поэтому выявили школьников, которым понадобилась такая поддержка. Сейчас для учеников очень важный этап обучения - повторение и закрепление материала, пройденного за весь учебный год. Хорошей помощью в этом станет доступ к образовательным сайтам и другие возможности онлайн-обучения. И, конечно, это станет огромным ресурсом для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации.