Их детство отняла война

В преддверии Дня Победы мы публикуем воспоминания Семена Иосифовича Бройде о Великой Отечественной войне.

- Мне очень обидно слышать и видеть, как многие ведущие западные политики пытаются переписать и исказить историю военных лет. Они отдают приоритет Америке и Англии, которые вступили в войну, когда Советская армия уже разгромила немецкие полчища и погнала их на запад. Больно видеть факельные шествия молодчиков-бандитов на Украине, потомков Шухевича и Бандеры, которых сделали национальными героями Украины, шествия фашистов в Эстонии, да и по всей Прибалтике. Пусть они вспомнят о детских концлагерях, где были замучены сотни тысяч ребят.

Никто не поверил, что немец сможет дойти так далеко

Моя родина - город Загорск (современный Сергиев Посад - прим. редакции). Семья наша жила очень бедно. Отец был малограмотным, ездил по всей округе на заработки. Домой приезжал только на выходные, привозил деньги на житье. Мама в свое время не окончила ни одного класса, не умела даже писать. После того, как переболела тифом, лишилась слуха, говорила, но себя не слышала.

Когда мама забеременела братом (на тот момент в семье уже было двое детей - 8-летний Сема и 2-летняя Женя - прим. редакции), отец решил отправить нас к своим родителям под Гомель, в еврейском поселке жила наша большая родня, 52 человека. В мае 1941 года мы уехали в Белоруссию. Там было прекрасно. И вдруг началась война… Что делать? Сначала никто не поверил, что немец сможет дойти так далеко. Но через пять дней взяли Минск, а от него до Гомеля недалеко. Остаться? А вдруг немцы придут? Решили уехать домой в Загорск. Папа в то время работал в Ярославле, ему обещали здесь дать маленькую комнатку. На восьмой день войны, рано утром, на полуторке, которая была у одного из родственников, выехали в сторону Москвы.

Целый месяц снилось все, что увидел

В первый день пути не увидели ни одного солдата. Шли только машины, то с народом, то без. Все убегали. Нас остановил патруль, от него узнали, что по железной дороге добраться куда-либо невозможно. Ее и вокзал разбомбили напрочь. Нас предупредили, что нужно быть очень осторожными: немцы сбросили большое количество парашютистов, переодетых в русскую форму. Патрульные посоветовали нам свернуть с центральной дороги на проселочную, так как немецкая авиация уничтожала все машины, которые видела.

Мы свернули на проселочную дорогу и вдруг чистое небо превратилось в тучу: летели немецкие самолеты, их было очень много. Они шли тихо и так низко, что казалось, могли задеть крыши. Я сидел в кузове, мама с сестрой в кабине. Было так страшно, что я спрятался под запасное колесо. В какой-то момент выглянул и увидел летчика, так же хорошо, как вижу сейчас вас. Он открыл окошко в кабине самолета, склонился вниз и тоже увидел меня. Может быть, ему стало жалко меня и поэтому нас не тронули. Самолеты ушли. Шофер свернул с дороги, дальше мы добирались пролесками.

На второй день в машине закипел радиатор, нужна была вода. Не доехав до станции трехсот метров, шофер остановился и побежал за водой, я с ним. Какая картина открылась перед моими глазами... Все вокруг тлело, от товарных вагонов остались одни остовы, пассажирские вагоны разбиты. На платформах, рельсах, около вокзала - повсюду лежали трупы. Я испугался, закричал и побежал обратно. После этого целый месяц по ночам кричал, снилось все, что увидел.

Мама, брат и сестра. ФОТО: Из личного архива

Встреча с партизанским отрядом

В один из дней нас остановили две женщины и попросили довезти их. Шофер согласился. Оказалось, что женщины были из партизанского отряда. Говорят, что в первые дни войны этих отрядов еще не существовало, но в лесу народу было уже много - и взрослых, и детей.

Партизаны рассказали, что один мост к Москве разбит, другой заминирован. Просили нас не торопиться. Они все проверили, разминировали мост, после этого мы смогли продвинуться дальше. На электричке добрались до Москвы. В общей сложности ехали до столицы 6 или 7 дней, а всего-то 700 километров.

Москва показалась тихой. На Ярославском вокзале нас ждал отец. Он повез нас в Загорск. Плохо помню этот момент: зашли домой, я еще запнулся за порог, упал и, видимо, от страха и испуга не мог говорить. Только видел, как плакала мама. В Загорске мы жили месяц. Практически без вещей, без всего. Отец же снова уехал в Ярославль.

Как можно быстрее уезжайте, немец уже под Москвой

А немцы все продолжали наступать, бомбили и бомбили. В октябре они подошли к Москве. Папа прислал письмо, которое читала нам соседка, ведь мама не умела. Отец сообщал, что не может выехать за пределы города. Он писал: «Как можно быстрее уезжайте, немец уже под Москвой. Все деньги, что есть, высылаю вам». Мама всех быстро собрала, и мы поехали на вокзал за билетами. Ехать предстояло на Дальний Восток, поезда шли только через Ярославль.

Помню, какой расстроенной тогда была мама. Ехали до Ярославля долго. Поезд все время останавливался, пропускали военные эшелоны, которые шли с Урала. И когда уже близко подъехали к Ярославлю, маме стало плохо. Врачей рядом нет. Проводник по связи вызвал из Ярославля скорую помощь. Когда подъехали, нас уже ждали. Маму забрали в родильный дом, а мы с сестрой остались на вокзале. Мама успела сообщить папе (не знаю до сих пор, каким образом), что дети там. Папа с солдатом прибежали на вокзал и отвезли нас к приятелю отца, с которым они вместе работали. Больше папу мы не видели, он погиб в 1942 году. Мама 27 августа родила брата.

Пароход до Сызрани

Рядом с этой семьей жил военком. В один из дней, это был конец октября, он зашел и сказал маме: «Милая моя, уезжайте, не сегодня-завтра немец будет здесь». Нас проводили до речного вокзала и посадили на пароход, который вез оборудование с эвакуированного завода. Ни кают, ничего не было. Мы и еще несколько семей расположились на полу около моторного отделения. Там было потеплее. Спали на железном полу. Плыли 10 дней; хорошо, что еда была с собой. Пароход пришел к Сызрани. Два с половиной километра мы в числе целой колонны людей пешком добирались до станции. Мама несла подушку, в ней лежал мой маленький брат, завернутый в летнее одеяльце. Три дня жили на станции, прямо на улице. Шел дождь, было так холодно. Сестренка постоянно плакала.

Дети были дружны между собой. ФОТО: Из личного архива

Я не мог забраться в вагон, сил больше не было

На третьи сутки ночью подали пустой товарный состав, длинный-длинный. Весь народ бросился к этому составу, до него было метров 100. Люди бежали, падали, кричали. Что творилось! На улице темнота, ничего не видно.

Мама говорит: «Меня держи за полы пальто и Женю держи». Я схватил сестру за руку, побежали. У поезда мы были уже далеко не первые. Мама смогла как-то протиснуться сквозь толпу и бросить маленького брата с подушкой в вагон. Потом забралась сама. Мы с сестрой стояли внизу. Мама схватила Женю за руку и втащила ее. А я не мог забраться в вагон, сил больше не было.

Взрослые женщины отпихнули меня, я остался в стороне, не знал, как подойти к вагону, забраться. И когда на улице оставалось человек двенадцать, а весь товарный вагон был забит до отказа, я кое-как смог вскарабкаться. Не мог увидеть свою маму. Стал кричать, звать ее. Уже думал, что потерял ее. И вдруг она тоже стала мне кричать, я услышал и пробрался к ней.

Эшелон смерти

Ехали мы три недели. Без еды, воды и туалета. Сестра всю дорогу плакала, просила поесть и попить. Поезд мог идти по 10-12 часов, иногда долго стоял, пропуская эшелоны. Если стояли долго, мама бежала на привокзальную площадь, там были маленькие базарчики, и обменивала свои вещи на хлеб и картошку. Даст одну картошину и говорит: «Не ешь всю сразу, оставь на вечер и следующее утро». Еще жевали солому.

У нас была небольшая кастрюлька с ручкой из проволоки. Когда поезд останавливался, я брал ее и под вагонами других поездов бежал искать воду, иногда удавалось найти даже горячую. Возвращался обратно, при этом боялся расплескать драгоценные капли и давал пить маме. Очень часто народ искал лужи, чтобы попить. Если находили, то вокруг собирались по 20-30 человек. А на следующий день кто-нибудь умирал. Каждое утро на протяжении всего пути выносили по два-три человека. Никого не хоронили, тела оставляли на земле в метрах десяти от вагона. Нас уехало, как уже стало известно позднее, больше двух тысяч человек. А доехало только 700. Правильно наш поезд называли поездом смерти.

В конце ноября мы прибыли на станцию Макушино Курганской области.

Продолжение 8 мая.