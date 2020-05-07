2020-05-07T01:00:07+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 7 мая: умер еще один пациент

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 7 мая 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 7 мая 2020 года. ФОТО: Дмитрий РЫЖАКОВМы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 7 мая 2020 года. ФОТО: Дмитрий РЫЖАКОВ
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- В Ивановской области за сутки поставлено 20 новых диагнозов COVID-19. Таким образом, в регионе официально зарегистрировано 537 случаев коронавируса. Из новых случаев два человека приехали в Ивановскую область на личных автомобилях, четверо – из ранее установленного круга контактов, 14 человек обследованы с ОРВИ и пневмонией. Сейчас выявляется круг их контактов.

На данный момент в регионе выздоровели 102 пациента, семь человек скончались.

- К сожалению, за сутки мы констатировали еще одну смерть от коронавируса, – сказал директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. – Это житель города Тейково 61 года. Он не выезжал за пределы региона и не контактировал с зараженными. Два дня с момента начала заболевания пациент пытался лечиться самостоятельно и только потом обратился к врачу. Была проведена госпитализация по экстренным показаниям. На тот момент уже развилась тяжелая пневмония, и спасти его не удалось. По этому факту можно сделать два важных вывода. Первый: вирус циркулирует свободно, то есть может заразиться человек, который никуда не выезжал и не контактировал с больными. И второй: нельзя затягивать с обращением за медицинской помощью. Коронавирусная инфекция отличается от других вирусов тем, что ухудшение состояния происходит за очень небольшой промежуток времени. Поэтому призываю жителей Ивановской области, если у вас появились симптомы ОРВИ – высокая температура, выше 38 градусов, ощущение нехватки воздуха и так далее, сразу же обращаться за медицинской помощью.

Сейчас в стационарах находятся 433 пациента. 41 человек – на кислородной поддержке, два пациента – на аппаратах ИВЛ.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Иванове, Тейково, Шуе, Верхнеландеховском и Ивановском районах.

- Стационар родильного дома №4 в Иванове возобновил прием беременных и рожениц.

- Два человека из Введенского женского монастыря госпитализированы с подозрением на коронавирус. У пациентов взяты тесты на COVID-19, отрабатывается круг контактов людей. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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