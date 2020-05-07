Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 мая: за майские праздники от COVID-19 умерли шесть человек

- В Ярославской области от коронавирусной инфекции с 1 по 5 мая умерли шесть человек, трое - люди пожилого возраста, им было 97, 92 и 89 лет. Таким образом, в регионе жертвами COVID-19 за все время пандемии стали 11 человек.

За сутки число зараженных коронавирусом в регионе выросло на 51 человека, заболевших с начала периода – 880. Выздоровело 128 ярославцев, на лечении сейчас находится 741 человек, госпитализированных – 177.

- В Ярославле умер фельдшер скорой помощи, зараженный коронавирусом. 54-летнему Дмитрию Груздеву был поставлен диагноз COVID-19, он лечился в госпитале ветеранов войн, но лечение результата не дало. 5 мая медик скоропостижно скончался.

- Глава ярославского департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев рассказал, почему не всех заболевших госпитализируют.

- 70% пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, переносят ее либо бессимптомно, либо в легкой степени, такие пациенты не госпитализируются. Они проходят лечение на дому, и контролируются врачами первично-амбулаторного звена. При ухудшении состояния они обращаются к участковому терапевту или вызывают скорую и направляются на перепрофилированные койки, - пояснил Руслан Саитгареев.

- В санатории «Сосновый бор» под Ярославлем к концу этой недели откроют обсервант. Туда будут отвозить всех граждан, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией. Всего в санатории планируется оборудовать 200 коек.

- 7 мая директора ярославских школ ответят на вопросы учеников и их родителей. Начнется он в 17:00.

- Каждый сможет напрямую у директора учебного учреждения получить ответы на вопросы, которые касаются подготовки к экзаменам, организации дистанционного обучения и окончания учебного года. Наша задача - максимально оповестить родителей об изменениях, которые происходят в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, и обратная связь здесь очень важна и полезна, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Номер телефона, по которому можно будет связаться с директором, разместят на сайте школы и в чатах для родителей. Начнется «Час директора» в 17.00.