Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 6 мая: от COVID-19 умерло шесть человек

В Ивановской области за сутки еще 32 местным жителям поставлен диагноз "коронавирус". Таким образом, в регионе зафиксировано 517 случаев COVID-19.

Из новых случаев три человека были обследованы, так как болели ОРВИ и пневмонией, 25 пациентов оказались из круга контактов ивановцев, которые уже находились в изоляции. Еще четыре человека приехали в область из Москвы на своих машинах, их круг общения отрабатывается.

Сейчас под контролем медиков находятся 2226 человек, в стационаре - 413 человек, из них 24 - на кислородной поддержке и пятеро - на аппаратах ИВЛ.

- Пришло посмертное заключение по еще одному умершему. Таким образом, всего в Ивановской области зафиксированы шесть летальных случаев пациентов с COVID-19. Скончался пациент 1951 года рождения из Кинешмы. У него подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, в Кинешемскую ЦРБ мужчина поступил с двухсторонней внебольничной пневмонией средней степени тяжести, трое суток находился на аппарате ИВЛ. На вскрытии подтвержден COVID-19, сопутствующие патологии – сахарный диабет, гипертоническая болезнь, - рассказал директор департамента здравоохранения

Ивановской области Артур Фокин.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в Иванове (+14), Кинешме (+1), Тейково (+4), Шуе (+1), Верхнеландеховском районе (+2), Вичугском районе (+1), Гаврилово-Посадском районе (+1), Ивановском районе (+1), Комсомольском районе (+3), Лежневском районе (+1), Приволжском районе (+1), Шуйском районе (+1), Южском районе (+1).