Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 мая: три человека в крайне тяжелом состоянии

В Ярославской области количество заболевших увеличилось на 40 человек. От коронавируса вылечились 27 ярославцев. Статистика по заболеваемости в регионе такова:

- заболевших с начала периода 829:

Ярославль - 396;

Гаврилов-Ямский МР – 110;

Рыбинск – 100;

Тутаевский МР - 48;

Переславский городской округ - 38;

Ростовский МР - 33;

Рыбинский МР - 23;

Ярославский МР – 23;

Угличский МР – 18;

Некрасовский МР – 11;

Даниловский МР – 9;

Первомайский МР - 5;

Борисоглебский МР – 6;

Некоузский МР – 5;

Большесельский МР – 2;

Любимский МР -1

Брейтовский МР - 1

- выздоровевших – 128 человек,

- умерших – 5 человек,

- на лечении – 696 человек (госпитализировано 169),

- лабораторных исследований за сутки – 901,

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 156 человек,

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1213 человек.

Из 696 ярославцев, которые сейчас лечатся, трое - в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 8 человек врачи оценивают как тяжелое. 107 жителей области в состоянии средней тяжести и 578 - в удовлетворительном.

В группе "СТОП! Коронавирус. Ярославская область" специалисты ответили на самые часто задаваемые вопросы.

- Есть ли на кислородной поддержке молодые люди?

- На кислородной поддержке есть пациент в возрасте 40 лет. Однако большинство – люди пенсионного возраста.

- Сегодня в регионе на лечении находятся более 800 коронавирусных больных. А развернуто для них 627 коек. Значит ли это, что мест в больницах уже не хватает?

- В настоящий момент перепрофилированных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией достаточно. В случае бессимптомной и легкой формы заболевания больные лечатся на дому. При ухудшении вызывают врача на дом и он принимает решение требуется или нет госпитализация. Сейчас госпитализированных с коронавирусной инфекцией меньше 200 человек. Поэтому есть коечный запас. Но, в случае нарастания темпов заражения предусмотрен третий этап перепрофилирования коек.

- Если люди лечатся дома, как проходит контроль за их состоянием и перемещениями на карантине?

- Соблюдение карантина пациентами с коронавирусной инфекцией и контактными лицами отслеживается полицией совместно с сотрудниками поликлиник, периодически они выезжают на адреса.

- Сколько времени проходит в среднем курс лечения?

- Срок лечения зависит о степени тяжести и осложнений.В каждом конкретном случае он разный. В среднем, 10-14 дней.

- Почему самый большой рост больных происходит в Ярославле?

- Ярославль самый большой город в области. Здесь живет самое большое число городских жителей и плотность населения выше. Поэтому и число зараженных больше.

- Почему при увеличении числа больных снижается количество лиц, контактировавших с ними?

- Заканчиваются сроки изоляции. Не у всех больных большое число контактных.