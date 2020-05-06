Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 мая: три человека в крайне тяжелом состоянии
В Ярославской области количество заболевших увеличилось на 40 человек. От коронавируса вылечились 27 ярославцев. Статистика по заболеваемости в регионе такова:
- заболевших с начала периода 829:
Ярославль - 396;
Гаврилов-Ямский МР – 110;
Рыбинск – 100;
Тутаевский МР - 48;
Переславский городской округ - 38;
Ростовский МР - 33;
Рыбинский МР - 23;
Ярославский МР – 23;
Угличский МР – 18;
Некрасовский МР – 11;
Даниловский МР – 9;
Первомайский МР - 5;
Борисоглебский МР – 6;
Некоузский МР – 5;
Большесельский МР – 2;
Любимский МР -1
Брейтовский МР - 1
- выздоровевших – 128 человек,
- умерших – 5 человек,
- на лечении – 696 человек (госпитализировано 169),
- лабораторных исследований за сутки – 901,
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 156 человек,
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1213 человек.
Из 696 ярославцев, которые сейчас лечатся, трое - в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 8 человек врачи оценивают как тяжелое. 107 жителей области в состоянии средней тяжести и 578 - в удовлетворительном.
В группе "СТОП! Коронавирус. Ярославская область" специалисты ответили на самые часто задаваемые вопросы.
- Есть ли на кислородной поддержке молодые люди?
- На кислородной поддержке есть пациент в возрасте 40 лет. Однако большинство – люди пенсионного возраста.
- Сегодня в регионе на лечении находятся более 800 коронавирусных больных. А развернуто для них 627 коек. Значит ли это, что мест в больницах уже не хватает?
- В настоящий момент перепрофилированных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией достаточно. В случае бессимптомной и легкой формы заболевания больные лечатся на дому. При ухудшении вызывают врача на дом и он принимает решение требуется или нет госпитализация. Сейчас госпитализированных с коронавирусной инфекцией меньше 200 человек. Поэтому есть коечный запас. Но, в случае нарастания темпов заражения предусмотрен третий этап перепрофилирования коек.
- Если люди лечатся дома, как проходит контроль за их состоянием и перемещениями на карантине?
- Соблюдение карантина пациентами с коронавирусной инфекцией и контактными лицами отслеживается полицией совместно с сотрудниками поликлиник, периодически они выезжают на адреса.
- Сколько времени проходит в среднем курс лечения?
- Срок лечения зависит о степени тяжести и осложнений.В каждом конкретном случае он разный. В среднем, 10-14 дней.
- Почему самый большой рост больных происходит в Ярославле?
- Ярославль самый большой город в области. Здесь живет самое большое число городских жителей и плотность населения выше. Поэтому и число зараженных больше.
- Почему при увеличении числа больных снижается количество лиц, контактировавших с ними?
- Заканчиваются сроки изоляции. Не у всех больных большое число контактных.
ИСТОЧНИК KP.RU