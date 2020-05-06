Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 5 мая: почти 500 зараженных

За сутки в Ивановской области поставлено 29 новых диагнозов "коронавирус". Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 485 случаев заражения. На данный момент от болезни вылечились 92 пациента, пять человек скончались, у четырех были тяжелые сопутствующие патологии.

- По трем умершим уже были заключения, позволяющие сказать, что причиной смерти был именно коронавирус. 4 мая получено еще два таких заключения. Первый – это пациент 49 лет, который приехал из Москвы с тяжелым респираторным заболеванием. По данным компьютерной томографии у него была выявлена двусторонняя COVID-пневмония. Он провел в стационаре менее трех часов, скоропостижно скончался, несмотря на принимаемые усилия, – пояснил руководитель ивановского департамента здравоохранения Артур Фокин. – На вскрытии стало очевидно, что легкие практически полностью поражены вирусом. Взят посмертный материал, который показал наличие коронавируса. Второй случай – пациент 73 лет, скончавшийся в Кинешемской ЦРБ. У него также было тяжелейшее

поражение легких. Из сопутствующих заболеваний – сахарный диабет в состоянии декомпенсации. Медики пришли к выводу, что непосредственной причиной смерти также явился коронавирус.

За сутки под наблюдение медиков взят 31 житель Ивановской области, выписан 41 ивановец. На данный момент под контролем врачей находится 2141 человек с разными сроками окончания карантина. Готовятся к выписке еще семь человек. В стационарных условиях на койках, развернутых для борьбы с COVID-19 (всего их 510), проходят лечение 385 пациентов, 17 человек получает кислородную поддержку, трое пациентов переведены на аппараты ИВЛ.

- Это люди, помещенные на аппарат ИВЛ в течение суток, – пояснил Артур Фокин. – Те, кто был на этих аппаратах ранее, усилиями медиков с них сняты и сейчас находятся в отделении реанимации.

С начала марта все заболевшие пневмонией обязательно тестируются на коронавирус, с середины апреля тесты делают и ивановцам с симптомами ОРВИ. В группе пациентов с простудами и пневмонией выявлено 117 человек с коронавирусом, за последние сутки - 11. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 77 случаев.

- Из новых случаев 11 человек были обследованы с ОРВИ, еще 11 пациентов – из круга контактных лиц, и 7 человек прибыли из других регионов, по этим случаям идет эпидрасследование, - сказал Артур Фокин.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Иванове (+5), Кинешме (+3), Тейково (+6), Шуе (+2), Верхнеландеховском районе (+2), Вичугском районе (+1), Гаврилово-Посадском районе (+5), Пестяковском районе (+1), Родниковском районе (+3), Тейковком районе (+1).