2020-05-05T01:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 мая: число зараженных приближается к 800

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 5 мая 2020 года
Полина Вачнадзе
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Число заразившихся приближается к 800Число заразившихся приближается к 800Фото: Правительство Ярославской области
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- Статистика заболевших коронавирусом в Ярославской области пополнилась еще 79 фамилиями. Таким образом, с начала пандемии в регионе 789 человек подхватили COVID-19, выздоровел 101 ярославец.

Статистика на 4 мая такова:

- заболевших с начала периода - 789:

Ярославль - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 109;

Рыбинск – 94;

Тутаевский МР - 46;

Переславский городской округ - 37;

Ростовский МР - 30;

Рыбинский МР - 23;

Ярославский МР – 23;

Угличский МР – 18;

Некрасовский МР – 10;

Даниловский МР – 9;

Первомайский МР - 5;

Борисоглебский МР – 5;

Некоузский МР – 4;

Большесельский МР – 2;

Любимский МР - 1.

За все время выздоровел 101 пациент, сейчас на лечении находятся 683 жителя региона, госпитализирован 171 человек.

За сутки было проведено 959 лабораторных исследований.

На обязательной самоизоляции после приезда из-за границы находятся 147 ярославцев, на карантине, так как контактировали с заболевшими - 1259 человек.

- В настоящее время в Ярославской области на лечении с коронавирусом находятся 683 человека. Двое из них, по оценке врачей, в крайне тяжелом состоянии, у восьми состояние тяжелое.

105 жителей Ярославской области находятся в состоянии средней тяжести, 568 человек - в удовлетворительном состоянии.

Коронавирусная инфекция в регионе распространяется стремительно. У многих она может протекать бессимптомно, сам зараженный никакого сильного дискомфорта не испытывает, но при этом представляет опасность для окружающих. Поэтому так важно сейчас избегать контактов, провести праздничные дни дома, отказаться от встречи с друзьями и родными. Контактируйте только с теми, с кем вы контактировали до этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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