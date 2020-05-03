Главный гематолог Ярославской области Валерий Лапин: «Все пациенты находятся под моим личным контролем»

Сегодня, 3 мая, днем в соцсетях появился пост ярославны, мать которой из гематологического отделения ЯОКБ отправили с диагнозом короновирус в больницу в Карабиху. Женщина обеспокоена - все ли лекарства и необходимые условия есть для лечения?

Как объяснил главный гематолог Ярославской области Валерий Лапин эвакуация пациентов районную больницу была произведена несколько дней назад после того, как отделение гематология закрыли на карантин из-за Covid-19, обнаруженном у одного из сотрудников.

- В Ярославской ЦРБ сейчас находится 9 пациентов гематологического профиля. Пациенты в удовлетворительном состоянии, часть из них в среднетяжелом. Все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами: антибиотиками, противогрибковыми средствами. Все назначения выполняются по времени, по дозировкам, вся схема лечения полностью выдерживается. Двум пациентам продолжена химиотерапия. Все пациенты находятся под моим личным ежедневным контролем, все назначения я лично согласовываю. У нас полное понимание с врачами, несмотря на неудобства, вызванные сложившейся ситуацией. Налажена постоянная связь с родственниками. У них есть мой телефон и при появлении вопросов они мне звонят, - рассказал Валерий Лапин.