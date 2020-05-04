2020-05-04T01:00:31+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 4 мая: умер пятый пациент

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 4 мая 2020 года
Светлана Крутикова
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Общее число заболевших с момента начала пандемии составило 456 человекОбщее число заболевших с момента начала пандемии составило 456 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки в регионе зарегистрировали еще один летальный случай. Умер 73-летний мужчина из Кинешмы, у него была тяжелая пневмония. Для установления причины смерти назначили исследование. Ранее скончались четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

По данным на вечер 3 мая, зафиксировали еще 22 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала периода пандемии составило 456 человек. К настоящему моменту выздоровели 90 пациентов. На лечении находится 361 житель региона. Под наблюдением врачей остается 2151 человек с разными сроками окончания карантина.

В Ивановской области продолжается обязательное тестирование наличия COVID-19 у всех больных пневмонией. За два месяца выполнили 1084 исследования. У 11 пациентов подтвердился диагноз коронавирус. Кроме того, проверяют и больных с симптомами ОРВИ. За последние сутки 8 анализов дали положительный результат.

В регионе в праздничные дни проверяют торговые точки. 1 мая сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами и специалистами Роспотребнадзора повторно проверили ТЦ «Аксон». В этот раз нарушений не выявили. Товары в магазине сейчас можно приобрести только в онлайн-режиме. Также проверяющие посетили 73 сетевых магазина и 27 точек общественного питания. Регламент работы в период самоизоляции везде соблюдается. Всего с конца марта в Иванове проверили 1371 объект и выдали 23 предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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