Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 мая: общее число заболевших COVID-19 выросло до 710 человек
По данным на вечер 3 мая, в регионе зафиксировали еще 76 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших с начала периода пандемии составило 710 человек. На лечении находятся 606 пациентов. Четверо больных - в крайне тяжелом состоянии, еще девять - в тяжелом. За минувшие сутки выздоровели 19 человек.
Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области такова:
Ярославль - 316;
Гаврилов-Ямский МР - 100;
Рыбинск - 92;
Тутаевский МР - 46;
Переславский городской округ - 33;
Ростовский МР - 29;
Рыбинский МР - 23;
Ярославский МР - 21;
Угличский МР - 16;
Даниловский МР - 9;
Некрасовский МР - 9;
Первомайский МР - 5;
Некоузский МР - 4;
Борисоглебский МР - 4;
Большесельский МР - 2;
Любимский МР – 1
За последние два дня из-за границы домой вернулись восемь ярославцев. Из-за пандемии COVID-19 они не могли самостоятельно прилететь на родину. Жителей области забирают из аэропортов и обсерваторов в других регионах и на специальных автобусах в сопровождении медиков привозят домой. После прибытия ярославцы обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. Всего с 27 апреля домой из-за границы смогли вернуться 34 человека.
В регионе увеличили количество транспорта на дачных направлениях. Некоторые автобусы заменили на более вместительные. Сделали это для того, чтобы обеспечить необходимую дистанцию между пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU