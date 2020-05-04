2020-05-04T01:00:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 мая: общее число заболевших COVID-19 выросло до 710 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 4 мая 2020 года
Светлана Крутикова
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За минувшие сутки у 76 человек диагностировали COVID-19За минувшие сутки у 76 человек диагностировали COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на вечер 3 мая, в регионе зафиксировали еще 76 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших с начала периода пандемии составило 710 человек. На лечении находятся 606 пациентов. Четверо больных - в крайне тяжелом состоянии, еще девять - в тяжелом. За минувшие сутки выздоровели 19 человек.

Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области такова:

Ярославль - 316;

Гаврилов-Ямский МР - 100;

Рыбинск - 92;

Тутаевский МР - 46;

Переславский городской округ - 33;

Ростовский МР - 29;

Рыбинский МР - 23;

Ярославский МР - 21;

Угличский МР - 16;

Даниловский МР - 9;

Некрасовский МР - 9;

Первомайский МР - 5;

Некоузский МР - 4;

Борисоглебский МР - 4;

Большесельский МР - 2;

Любимский МР – 1

За последние два дня из-за границы домой вернулись восемь ярославцев. Из-за пандемии COVID-19 они не могли самостоятельно прилететь на родину. Жителей области забирают из аэропортов и обсерваторов в других регионах и на специальных автобусах в сопровождении медиков привозят домой. После прибытия ярославцы обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. Всего с 27 апреля домой из-за границы смогли вернуться 34 человека.

В регионе увеличили количество транспорта на дачных направлениях. Некоторые автобусы заменили на более вместительные. Сделали это для того, чтобы обеспечить необходимую дистанцию между пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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