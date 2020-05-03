Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 3 мая: за сутки составили 85 протоколов о нарушении режима самоизоляции

По данным на вечер 2 мая, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 31 человека. С момента начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 434 случая заболевания коронавирусом. Сейчас на стационарном лечении находятся 362 пациента. 22 больных - в реанимации, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ, 18 человек получают кислородную поддержку.

На границах области усилен контроль за перемещением людей. За минувшие сутки сотрудники полиции и ГИБДД проверили около трех тысяч автомобилей, из них 1690 - машины с номерами других регионов. Всем, кто въезжает в регион, вручают уведомление об обязательной изоляции. Если выяснится, что прибывший нарушает режим, к нему применят административные меры.

За последние сутки вынесли больше двух тысяч письменных предупреждений, из них 233 - жителям области старше 65 лет, и составили 85 протоколов о нарушении режима самоизоляции. По каждому факту документы передадут в суд. Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

В период майских праздников и нерабочих дней будет работать не только единая «горячая линия» 112, но и «горячие линии» всех профильных региональных ведомств и муниципалитетов. За сутки поступило почти 1800 звонков. Большинство обращений связаны с режимом передвижения. Кроме того, жителей региона интересуют вопросы по мерам социальной поддержки, режиму самоизоляции и регистрации на портале «Работа в России».