Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 мая: из-за COVID-19 на карантин закрыли Переславский детский дом
По данным на вечер 2 мая, количество заболевших в регионе увеличилось на 64 человека. 4 случая зафиксировали в Первомайском районе. На лечении в настоящий момент находятся 549 пациентов. Два больных - в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом. За сутки выздоровели два человека.
Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области такова:
всего заболевших с начала периода - 634:
Ярославль - 262;
Гаврилов-Ямский МР - 100;
Рыбинск - 90;
Тутаевский МР - 39;
Переславский городской округ - 33;
Ростовский МР - 28;
Рыбинский МР - 21;
Угличский МР - 13;
Ярославский МР - 18;
Даниловский МР - 9;
Некрасовский МР - 7;
Некоузский МР - 4;
Борисоглебский МР - 4;
Первомайский МР - 4;
Большесельский МР - 2.
На карантин закрыли Переславский санаторный детский дом. Один из работников учреждения заболел COVID-19. Сотрудников временно переведут на закрытый круглосуточный режим работы. Дети будут получать необходимое обеспечение и уход. Сейчас в учреждении усилили меры по дезинфекции помещений.
На время майских праздников на границах области усилили контроль за перемещением людей. За полтора дня дежурств остановили больше трех тысяч машин. Прибывавших спрашивали о цели посещения региона, предупреждали о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Некоторые водители после таких бесед меняли свои планы и возвращались обратно. Кроме того, проверяли и документы выезжающих. Больных COVID-19 или контактировавших с зараженными не выявили.
ИСТОЧНИК KP.RU