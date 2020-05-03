2020-05-03T01:00:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 мая: из-за COVID-19 на карантин закрыли Переславский детский дом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 3 мая 2020 года
Светлана Крутикова
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В закрытом на карантин детском доме усилили дезинфекционные мероприятияВ закрытом на карантин детском доме усилили дезинфекционные мероприятияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на вечер 2 мая, количество заболевших в регионе увеличилось на 64 человека. 4 случая зафиксировали в Первомайском районе. На лечении в настоящий момент находятся 549 пациентов. Два больных - в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом. За сутки выздоровели два человека.

Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области такова:

всего заболевших с начала периода - 634:

Ярославль - 262;

Гаврилов-Ямский МР - 100;

Рыбинск - 90;

Тутаевский МР - 39;

Переславский городской округ - 33;

Ростовский МР - 28;

Рыбинский МР - 21;

Угличский МР - 13;

Ярославский МР - 18;

Даниловский МР - 9;

Некрасовский МР - 7;

Некоузский МР - 4;

Борисоглебский МР - 4;

Первомайский МР - 4;

Большесельский МР - 2.

На карантин закрыли Переславский санаторный детский дом. Один из работников учреждения заболел COVID-19. Сотрудников временно переведут на закрытый круглосуточный режим работы. Дети будут получать необходимое обеспечение и уход. Сейчас в учреждении усилили меры по дезинфекции помещений.

На время майских праздников на границах области усилили контроль за перемещением людей. За полтора дня дежурств остановили больше трех тысяч машин. Прибывавших спрашивали о цели посещения региона, предупреждали о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Некоторые водители после таких бесед меняли свои планы и возвращались обратно. Кроме того, проверяли и документы выезжающих. Больных COVID-19 или контактировавших с зараженными не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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