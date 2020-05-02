Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 2 мая: врач Кинешемской ЦРБ заразился COVID-19

По данным на вечер 1 мая, еще у 44 жителей региона диагностировали COVID-19. 26 человек - это контакты из круга ранее заболевших, девять обследованы с ОРВИ, еще девять - те, кто приехал из Москвы на личном транспорте.

Таким образом, с момента начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 403 случая заболевания коронавирусом. Сейчас на лечении в больницах находятся 349 человек. Двое новых больных подключены к аппаратам ИВЛ, 21 пациент получает кислородную поддержку. За сутки выписали шесть человек, всего выздоровевших в регионе - 85.

На данный момент под наблюдением врачей находятся 2047 человек с разными сроками окончания карантина. За минувшие сутки под контроль медиков попали 137 человек, выписались - 186.

COVID-19 выявили у врача, который работает в неврологическом отделении Кинешемской ЦРБ. В здании провели все необходимые эпидемиологические мероприятия. Закрывать отделение на карантин не будут.

По данным на 1 мая, в больницах региона остается 161 свободная койка для лечения больных COVID-19. При этом продолжают наращивать коечный фонд. В ивановской городской больнице №4 открыли еще один корпус на сто мест. В эту клинику для борьбы с коронавирусом привлекли специалистов со всех лечебных учреждений области.