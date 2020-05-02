2020-05-02T01:00:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 мая: еще у 64 человек диагностировали COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 2 мая 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
Еще у 64 человек диагностировали COVID-19Еще у 64 человек диагностировали COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на вечер 1 мая, еще 64 жителя региона заразились COVID-19. На лечении в настоящий момент находятся 487 человек. Один пациент - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи больных врачи оценивают как тяжелое.

Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области такова:

всего заболевших с начала периода - 570:

Ярославль - 214;

Гаврилов-Ямский МР - 99;

Рыбинск - 88;

Тутаевский МР - 38;

Переславский городской округ - 32;

Ростовский МР - 28;

Рыбинский МР - 21;

Угличский МР - 12;

Ярославский МР - 15;

Даниловский МР - 9;

Некрасовский МР - 5;

Некоузский МР - 4;

Борисоглебский МР - 4;

Большесельский МР – 1.

Вчера, 1 мая, в Ярославле открылась речная пассажирская навигация. Салоны теплоходов будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

Ярославские школьники из-за пандемии коронавируса продолжат учиться дистанционно. 1015 детей, которые проживают в районах области и не имеют компьютеров и возможности выйти в интернет, получат планшеты для учебы в удаленном режиме. Техника поступит в районы в праздничные дни. Когда дистанционное обучение завершится, планшеты передадут в школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой
Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 путешественников из разных регионов России [фоторепортаж]
"Пациенту хорошо, а легкие уже повреждены": главврач из Тольятти рассказал о коварстве коронавируса
Заслуженный врач РФ Николай Ренц - о том, как избежать инфекции не помогает прекрасный иммунитет и почему на койках все больше пациентов с почти точной вирусной пневомнией, но с отрицательными анализами
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24