Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 мая: еще у 64 человек диагностировали COVID-19

По данным на вечер 1 мая, еще 64 жителя региона заразились COVID-19. На лечении в настоящий момент находятся 487 человек. Один пациент - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи больных врачи оценивают как тяжелое.

Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области такова:

всего заболевших с начала периода - 570:

Ярославль - 214;

Гаврилов-Ямский МР - 99;

Рыбинск - 88;

Тутаевский МР - 38;

Переславский городской округ - 32;

Ростовский МР - 28;

Рыбинский МР - 21;

Угличский МР - 12;

Ярославский МР - 15;

Даниловский МР - 9;

Некрасовский МР - 5;

Некоузский МР - 4;

Борисоглебский МР - 4;

Большесельский МР – 1.

Вчера, 1 мая, в Ярославле открылась речная пассажирская навигация. Салоны теплоходов будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

Ярославские школьники из-за пандемии коронавируса продолжат учиться дистанционно. 1015 детей, которые проживают в районах области и не имеют компьютеров и возможности выйти в интернет, получат планшеты для учебы в удаленном режиме. Техника поступит в районы в праздничные дни. Когда дистанционное обучение завершится, планшеты передадут в школы.