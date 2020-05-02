Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 мая: еще у 64 человек диагностировали COVID-19
По данным на вечер 1 мая, еще 64 жителя региона заразились COVID-19. На лечении в настоящий момент находятся 487 человек. Один пациент - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи больных врачи оценивают как тяжелое.
Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области такова:
всего заболевших с начала периода - 570:
Ярославль - 214;
Гаврилов-Ямский МР - 99;
Рыбинск - 88;
Тутаевский МР - 38;
Переславский городской округ - 32;
Ростовский МР - 28;
Рыбинский МР - 21;
Угличский МР - 12;
Ярославский МР - 15;
Даниловский МР - 9;
Некрасовский МР - 5;
Некоузский МР - 4;
Борисоглебский МР - 4;
Большесельский МР – 1.
Вчера, 1 мая, в Ярославле открылась речная пассажирская навигация. Салоны теплоходов будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, чтобы снизить риск распространения COVID-19.
Ярославские школьники из-за пандемии коронавируса продолжат учиться дистанционно. 1015 детей, которые проживают в районах области и не имеют компьютеров и возможности выйти в интернет, получат планшеты для учебы в удаленном режиме. Техника поступит в районы в праздничные дни. Когда дистанционное обучение завершится, планшеты передадут в школы.
ИСТОЧНИК KP.RU