Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 1 мая: умер COVID-положительный пациент

- Поздно вечером 29 апреля скончался COVID-положительный пациент, который находился в стационаре Кинешемской ЦРБ. Точную причину смерти покажет патологоанатомическое вскрытие.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 79 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Ранее три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии. По двум уже есть официальное заключение, еще по одному – ожидается официальное подтверждение.

- В Ивановской области за сутки поставлено 32 новых диагноза «коронавирус». Таким образом, с начала пандемии, количество зараженных составило 359 человек. Под наблюдением врачей остаются 2096 жителей региона. За сутки под наблюдение взяты 292 человека, выписаны – 511.

- В ивановских больницах в запасе 158 коек для коронавирусных больных. 19 пациентов находятся на кислородной поддержке, двоих пациентов за сутки удалось снять с аппаратов ИВЛ, их состояние стабилизировалось, но они по-прежнему находятся в реанимации.

- Новые случаи зафиксированы в Иванове (+9), Кохме (+2), Тейково (+8), Шуе (+1), Вичугском районе (+1), Гаврилово-Посадском районе (+3), Ильинском районе (+1), Кинешемском районе (+1), Лежневском районе (+2), Родниковском районе (+1), Фурмановском районе (+1), Шуйском районе (+2).

- Из 32 новых выявленных зараженных коронавирусом 11 человек – с симптомами ОРВИ, 12 человек – из круга контактов ранее зараженного, 9 человек – приехали из Москвы на своих машинах, сейчас выясняется, с кем они контактировали.

- С начала пандемии коронавируса в Ивановской области проведено 13527 исследований на COVID-19 у 12 604 человек.