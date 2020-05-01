Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 мая: умер пятый пациент

- В Ярославской области от коронавируса умерла 75-летняя женщина. Она стала пятой жертвой инфекции в регионе.

Количество заболевших перешло черту в 500 человек – с начала периода пандемии 506 ярославцев подхватили коронавирус. За сутки число заболевших выросло на 23 человека. На лечении находятся 438 жителей области. За сутки вылечились трое, с начала эпидемии – 63 человека.

- В Ярославле изобрели робота для дезинфекции тележек в продуктовых магазинах. За раз он может обрабатывать более 20 тележек. Это позволит свести к минимуму риски заражения покупателей COVID-19.

- В Ярославле из-за коронавируса будет закрыт уже второй детский сад, в котором работали дежурные группы. У родителей одного из воспитанников тест на коронавирус показал положительный результат. По аналогичной причине уже закрыты два сада в Тутаеве и один в областном центре.

В детском саду №56 работали две дежурные группы, которые посещают 18 малышей. Все родители и сотрудники отправлены на карантин под присмотр врачей.

- В Ярославской области с 1 мая увеличат количество автобусов по дачным направлениям. Кроме того, по некоторым маршрутам пустят транспорт большей вместительности. Это делается для обеспечения социальной дистанции.

- Ярославские полицейские рассказали, как отличить волонтера от мошенника. В Ярославле участились случаи когда злоумышленники, под предлогом оказания помощи пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, проникают в квартиры и совершают кражи.

- На въезде в Рыбинск открыли пост контроля. Проверяют все автомобили с номерами других регионов. Задача проверяющих: выявлять людей, которые находятся на карантине.

Сейчас пост работает только днем, решается вопрос о переходе на круглосуточный режим работы.