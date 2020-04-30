Костромская область закрыла свои границы

Глава Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о введении на территории региона дополнительных ограничений. С 30 апреля до 11 мая включительно въезд в область будет разрешен только нескольким категориям граждан:

- зарегистрированным в Костромской области,

- проезжающим транзитом,

- прибывшим в регион для лечения, на похороны или в командировку на предприятиями и организации, работа которых не приостановлена.

На въездах в регион установлены усиленные наряды ГИБДД.

- Абсолютное большинство заражений произошло в бытовых условиях. Не на производствах, не на транспорте, не в магазинах, а в быту, от приехавших из других регионов родных или близких знакомых. Поэтому костромичам настоятельно рекомендуется провести эти праздники без гостей. Те, кто приезжает в Костромскую область, обязаны войти в режим изоляции. Следить за этим правоохранительные органы будут жестко, - сказал Сергей Ситников.

В области выявлено 193 случая COVID-19. Более 37% заболевших инфицировались при поездках в другие регионы, из них 75% ездили в Москву и Московскую область. Чаще всего это были командировки или вахты. Коронавирус зарегистрирован в 19 районах, в том числе и самых отдаленных, туда заразу завезли из столицы. Далее болезнь распространялась по цепочке. Например, житель Буйского района, не ушедший на самоизоляцию, заразил сразу восемь человек.