2020-04-30T13:47:52+03:00
Кострома

Костромская область закрыла свои границы

До 11 мая в регион смогут проехать не все желающие
Полина Вачнадзе
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Въезд в область будет разрешен только нескольким категориям гражданВъезд в область будет разрешен только нескольким категориям гражданФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о введении на территории региона дополнительных ограничений. С 30 апреля до 11 мая включительно въезд в область будет разрешен только нескольким категориям граждан:

- зарегистрированным в Костромской области,

- проезжающим транзитом,

- прибывшим в регион для лечения, на похороны или в командировку на предприятиями и организации, работа которых не приостановлена.

На въездах в регион установлены усиленные наряды ГИБДД.

- Абсолютное большинство заражений произошло в бытовых условиях. Не на производствах, не на транспорте, не в магазинах, а в быту, от приехавших из других регионов родных или близких знакомых. Поэтому костромичам настоятельно рекомендуется провести эти праздники без гостей. Те, кто приезжает в Костромскую область, обязаны войти в режим изоляции. Следить за этим правоохранительные органы будут жестко, - сказал Сергей Ситников.

В области выявлено 193 случая COVID-19. Более 37% заболевших инфицировались при поездках в другие регионы, из них 75% ездили в Москву и Московскую область. Чаще всего это были командировки или вахты. Коронавирус зарегистрирован в 19 районах, в том числе и самых отдаленных, туда заразу завезли из столицы. Далее болезнь распространялась по цепочке. Например, житель Буйского района, не ушедший на самоизоляцию, заразил сразу восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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