Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 30 апреля: ивановские школьники не будут учиться до 11 мая

- В Ивановской области 31 новый случай заражения COVID-19, таким образом, общее число больных за весь период пандемии составило 327 человек. Выздоровели уже 79 пациентов.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 2315 жителей Ивановской области, за сутки их под контроль медиков попали 535 человек, выписались - 151.

- Новые случаи коронавируса зафиксированы в Иванове (+14), Вичуге (+2), Кинешме (+7), Кохме (+1), Тейково (+3), Гаврилово-Посадском районе (+1), Кинешемском районе (+1), Пучежском районе (+1) и Тейковском районе (+1).

- Губернатор Ивановской области продлил все ограничения, принятые до 30 апреля. Они будут действовать либо до снятия режима повышенной готовности, либо до соответствующего указа.

Приостановлена работа всех объектов розничной торговли за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости. Пролонгировано действие нормы указа, приостанавливающей работу непродовольственных

рынков и ярмарок, объектов общественного питания, кроме обслуживания на вынос и по доставке. В салонах красоты и парикмахерских разрешено только оказание парикмахерских услуг и услуг по маникюру и педикюру. Стоматологии могут оказывать только экстренную помощь.

Бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, детские развлекательные центры, парки культуры и отдыха закрыты.

- С 1 по 11 мая дистанционное образование ивановских школьников будет приостановлено. В детских садах, в том числе и частных, продолжат работу только дежурные группы, куда ходят малыши, родители которых продолжают работать по Указу президента и в соответствии с областными нормативными актами.

- Вступительные экзамены в ивановские вузы могут пройти в дистанционном режиме. Образовательные учреждения запланировали покупку дополнительных серверов. Пока что все детали предстоящей вступительной кампании прорабатываются.

- В Ивановском регионе составлено 1700 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. 800 правонарушителей, которые покинули свои квартиры без веских оснований, которые перечислены в Указе, оштрафованы. Штрафы немаленькие: от 1 тысячи рублей до 30 тысяч.

- Летняя оздоровительная кампания в Ивановской области будет. Роспотребнадзор и местные власти сейчас прорабатывают все ее нюансы. Откроются санаторные учреждения, загородные и школьные лагеря. Срок начала кампании - июнь.