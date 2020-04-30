Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 апреля: в Списке памяти медиков, погибших от COVID, двое ярославцев

- В Ярославской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 27 человек. Выздоровели 17 ярославцев. В данный момент на лечении находятся 419 жителей региона, на обязательной самоизоляции, так как вернулись из-за границы, - 132 человека, на карантине из-за контактов с заболевшими - 1229.

В крайне тяжелом состоянии три человека. В состоянии средней тяжести, по оценке врачей, остаются 80 ярославцев. У 336 жителей региона, подхвативших COVID-19, состояние здоровья удовлетворительное.

- В Списке памяти медиков, погибших от COVID-19, двое ярославцев. Это медсестра из Нижнего поселка Ольга Коростелева и анестезиолог-реаниматолог московской станции скорой помощи Михаил Лебедев, который из Рыбинска переехал в столицу. Ни один их них не вошел в ярославскую статистику смертей: Михаил Лебедев по причине того, что переехал в Москву, а Ольга Коростелева скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Уже после смерти медика исследования показали положительный результат.

- Из-за режима самоизоляции срок хранения писем и посылок в отделениях Почты России увеличен с 30 дней до 60. Исключения только для "судебных" и "административных" отправлений: их на почте как и раньше будут держать только 7 дней.

- В Ярославле из-за COVID-19 изменилась схема работы общественного транспорта. Многие маршруты сокращены, другие - отменены. С 30 марта специалистами Яргортранса было переработано 38 расписаний, изменения вносились и вносятся ежедневно.