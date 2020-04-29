Памятка водителям: что делать, если на дороге дикий зверь

Чтобы избежать наезда на диких животных водителям в первую очередь необходимо соблюдать скоростной режим. По статистике лось - самое опасное из животных. Встреча с ним на дороге может привести не только к повреждению автомобиля, но и к гибели водителя и пассажиров. Места наиболее частого выхода диких животных на дороги в Ярославской области можно посмотреть на интерактивной карте.

Взрослый самец лося может весить до 700 килограммов, его высота в холке иногда достигает двух метров. При столкновении удар бампером приходится животному по ногам, а его туловище летит в лобовое стекло, которое обычно не выдерживает удара. Лось, если останется живым, будет пытаться выбраться, при этом активно помогая себе копытами и рогами. Один удар копыта пробивает череп, поэтому у тех, кто окажется в салоне

машины вместе с лосем шансов выжить очень мало.

Лоси и другие дикие животные на дорогу обычно выбегают неожиданно. Поэтому если на минимально скорости еще есть шанс затормозить, то при движении в 130 километров в час шансы на благополучный исход ситуации стремится к нулю.

Обратите внимание на наличие пустого пространства между дорогой и лесом. Если обочина широкая, скорость можно увеличить (в пределах разрешенной, конечно). Если лес растет вплотную к проезжей части, то не рекомендуется ехать быстрее 70-80 километров в час.

Особенно внимательным следует быть, если установлен знак "Дикие животные". Их обычно ставят в тех местах, где часто происходят столкновения с животными. Обычно где-то рядом проходит тропа их миграции.

Будьте внимательными, если едете ночью перед самым рассветом и после заката солнца. По статистике, в это время часто звери выходят на дороги.

Если увидели животное, в том числе и далеко от дороги, остановитесь и дайте ему уйти. Не пытайтесь проехать мимо, даже на низкой скорости - неизвестно, как животное себя поведет.

Если лось выскочил на дорогу, постарайтесь объехать его сзади. Иногда животное гипнотизируется светом фар и встает как вкопанное.

Напомним, что за сбитого лося предусмотрено наказание - штраф в 80 тысяч рублей.

В Ярославской области для предупреждения аварий с животными на трассе М8 установили защитные ограждения в Ярославском, Даниловском районах, а также в Переславле-Залесском. Обустройство ограждений необходимо еще на 110 километрах этой трассы.

Опасаться диких животных стоит не только водителям: не редки случаи, когда звери заходят в деревни, иногда даже в города. Как правило, делают это молодые звери.

– Заход лося в город или поселок связан с тем, что весной матери отгоняют молодых лосят от себя перед отелом, чтобы все внимание уделить воспитанию новорожденного потомства, – пояснил заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – В это время лоси-годовики ведут себя непредсказуемо, плохо ориентируются на местности.

Как правило, в населенные пункты они заходят либо рано утром, либо в ночное время. С началом движения транспорта и появлением на улицах людей от непривычных резких звуков лоси впадают в стрессовое состояние. Поэтому при встрече с диким животным необходимо принимать особые меры предосторожности.

Не нужно самостоятельно прогонять зверя, это опасно. В случае обнаружения сохатого в Ярославле сообщите об этом в региональный департамент охраны окружающей среды и

природопользования по телефонам горячих линий (4852)78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 либо сообщить в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112. В районных центрах следует звонить госохотинспекторам.