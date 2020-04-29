Дмитрий Миронов: серьезные ограничительные меры сейчас не требуются

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Фейсбуке рассказал, почему на данный момент в регионе не собираются вводить электронные пропуска.

- На сегодняшний день у нас относительно небольшой процент заболевших и самое главное – уже 60 выздоровевших! Такая тенденция не требует введения дополнительных серьезных ограничительных мер. Поэтому приняли решение усилить контроль на въезде и выезде из региона в период майских праздников. При этом продолжаем тестирование системы электронных пропусков и анализ данных, - пояснил глава области. - Особенно подчеркиваю: введение электронных пропусков не самоцель, важнее сохранить стабильную ситуацию в нашем регионе, и, при поддержке ярославцев, сейчас нам это удается.

Президент России Владимир Путин 28 апреля заявил о вероятном поэтапном выходе из режима ограничений в случае продолжения соблюдения жителями страны мер предосторожности. Дмитрий Миронов также предостерег: расслабляться сейчас не стоит, это может снова откатить нас к исходной точке.

- Перечеркнет все предпринятые ранее усилия властей, системы здравоохранения и всех, кто работает над сохранением устойчивой ситуации. Тогда мы будем вынуждены существенно усилить меры и ввести электронные пропуска. Поэтому убедительно прошу - при любой возможности оставайтесь дома! Берегите себя, своих близких и окружающих, - в очередной раз обратился с этой просьбой губернатор.

Решение отказаться от строгих мер ярославцы поддержали. Электронные пропуска не просто ограничили бы свободы передвижения людей, но и создали немало проблем в функционировании как крупных предприятий, так и небольших компаний, которым разрешили вернуться к работе.

- Мне кажется, ярославские власти приняли абсолютно правильное решение. Открылись градообразующие предприятия, в случае введения пропусков им было бы трудно организовать работу. На заводах и так тщательно проверяют сотрудников: везде введен обязательный масочный режим, измеряют температуру, многие делают тесты на коронавирус. Меры для предотвращения распространения коронавируса принимаются серьезные. Если вводить пропускной режим в Ярославской области, то и работающим людям, и руководителям предприятий придется тяжело, - считает председатель союза Председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» Сергей Соловьев.

При этом, руководитель профсоюзов отметил, что не нужно забывать, что Ярославль - это все же не Москва, у нас нет технической возможности отслеживать нарушителей. И ситуация с заболеваемостью не такая тяжелая, как в столице.

- Поэтому, на мой взгляд, баланс в регионе соблюден: тех, кто болеют, люди с ними контактировавшие, кто вернулся из-за границы или приехал из других регионов необходимо ограничивать в передвижении, а у остальных все же должна быть возможность беспрепятственно выйти из дома в случае необходимости, - высказал свое мнение Сергей Соловьев.

Что угроза не миновала и расслабляться нельзя, считает и председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов:

- Именно поэтому в настоящее время проходит тестирование электронная платформа

по выдаче пропусков. Глава региона Дмитрий Юрьевич Миронов не раз подчеркивал: введение этой системы не самоцель. Она может понадобиться лишь в случае ухудшения ситуации. Полностью поддерживаю! Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Впереди майские праздники. И я призываю всех отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью своих близких, друзей, знакомых и всех жителей области. Проведите эти дни дома! Очень не хотелось бы, чтобы за этот период мы свели на нет все предпринятые ранее усилия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Поздравляю всех с наступающими праздниками! Совместными усилиями мы все преодолеем!

Взвешенным решением отказ от радикальных мер назвал и председатель региональной Общественной платы Сергей Березкин:

- Внедрение пропускной системы - это, действительно, очень серьезный шаг и для него, все-таки необходимы более убедительные обстоятельства. Принцип "не навреди" здесь изначальный!

Но при этом он отметил, что как быстро улучшится ситуация с коронавирусом в области, во многом зависит от самих ярославцев, нашей самодисциплине и личной ответственности.