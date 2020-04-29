Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 29 апреля: умерла женщина, которая лечилась от ОРВИ

- В Ивановской области зафиксирована третья смерть пациента с диагнозом «коронавирус». Скончалась женщина из Шуи. О том, что пациентка больна COVID-19 стало известно только после ее смерти: результат получен посмертно на основе анализа биоматериала их легких. Женщина находилаьс на лечении с ОРВИ, болезнь протекала молниеносно.

- Вирус смертельно опасен. Одного пациента мы готовили к выписке, было готово два отрицательных теста. Но перед самой отправкой домой – буквально за полчаса – он попал в реанимацию. Состояние ухудшилось за считанные минуты. К счастью, мы этого пациента спасли, он выписан и живет нормальной жизнью. Но сейчас к любым простудным заболеваниям необходимо относиться очень внимательно, – сказал руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

- В Ивановской области за сутки зафиксировано 14 новых случаев заболевания COVID-19, теперь общее число заразившихся коронавирусом в регионе составляет 296 человек. На данный момент вылечились от инфекции 70 пациентов.

Под наблюдением врачей находятся 1932 человека: 79 ивановцев попали под карантинные меры, 96 выписались.

- Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Иванове (+2), Теково (+2), Шуе (+4), Палехском районе (+1), Тейковском районе (+1) и Фурмановском районе (+4).

- Защитные костюмы для медиков от ивановского производителя успешно прошли испытания в лаборатории Росздравнадзора. Костюмы (комбинезон, халат и бахилы) предназначены для работы в «красной» зоне, непосредственно с COVID-зараженными.

- Стационар седьмой больницы в Иванове закрыли на карантин – там выявили троих пациентов с COVID-19. В хирургии, травматологии и урологии осталось около 50 пациентов, которых нельзя перевозить, и врачи.

Травмпункт и поликлиника работают.

- В Ивановской области из 296 человек, которым поставлен диагноз «коронавирус» - 24 пациента в возрасте до 17 лет.