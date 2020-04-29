Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 апреля: от COVID-19 умерла 59-летняя женщина

- В Ярославской области от коронавируса скончалась 59-летняя женщина. Она стала четвертой жертвой инфекции в регионе.

За сутки число заболевших увеличилось на 47 человек – поставлен новый, грустный рекорд по количеству подхвативших заразу за день. Всего с начала периода в Ярославской области коронавирусом заболели 456 человек.

- Рыбинскую больницу №3 перепрофилировали для лечения больных коронавирусом. Медицинское учреждение в данный момент готово принять 60 зараженных. Пока, к счастью, ни одного пациента с COVID-19 в этой больнице нет.

- В Ярославле уровень самоизоляции к полудню 28 апреля упал до 2 баллов. Даже в час пик, когда ярославцы спешили на работу, он был выше: ранним утром 3,7 балла, в 8 утра – 2,9 балла.

- В Рыбинске созданы специальные инфекционные бригады скорой помощи. Они выезжают к пациентам, которые могут быть заражены коронавирусом и перевозят больных COVID-19 в медицинские учреждения. На данный момент спецбригад две, но их число может быть увеличено до шести.

- COVID-19 выявили у 14-летней воспитанницы Гаврилов-Ямского дома-интерната для детей-инвалидов. Учреждение закрыли на карантин, оно перешло на закрытый круглосуточный режим работы. Сейчас в нем находятся 99 детей-инвалидов и 41 сотрудник.

- Более 250 ярославцев до сих пор не могут вернуться из-за рубежа домой. Границы из-за всемирной эпидемии перекрыты и вынужденные путешественники остаются там, где их застала пандемия. Ярославцы не могут выехать из 49 стран. На данный момент домой, в Ярославскую область, смогли перевезти только 15 человек.