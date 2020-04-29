2020-04-29T01:00:35+03:00
Общество

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 апреля: от COVID-19 умерла 59-летняя женщина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 29 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Рыбинске созданы специальные инфекционные бригады скорой помощиВ Рыбинске созданы специальные инфекционные бригады скорой помощиФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

- В Ярославской области от коронавируса скончалась 59-летняя женщина. Она стала четвертой жертвой инфекции в регионе.

За сутки число заболевших увеличилось на 47 человек – поставлен новый, грустный рекорд по количеству подхвативших заразу за день. Всего с начала периода в Ярославской области коронавирусом заболели 456 человек.

- Рыбинскую больницу №3 перепрофилировали для лечения больных коронавирусом. Медицинское учреждение в данный момент готово принять 60 зараженных. Пока, к счастью, ни одного пациента с COVID-19 в этой больнице нет.

- В Ярославле уровень самоизоляции к полудню 28 апреля упал до 2 баллов. Даже в час пик, когда ярославцы спешили на работу, он был выше: ранним утром 3,7 балла, в 8 утра – 2,9 балла.

- В Рыбинске созданы специальные инфекционные бригады скорой помощи. Они выезжают к пациентам, которые могут быть заражены коронавирусом и перевозят больных COVID-19 в медицинские учреждения. На данный момент спецбригад две, но их число может быть увеличено до шести.

- COVID-19 выявили у 14-летней воспитанницы Гаврилов-Ямского дома-интерната для детей-инвалидов. Учреждение закрыли на карантин, оно перешло на закрытый круглосуточный режим работы. Сейчас в нем находятся 99 детей-инвалидов и 41 сотрудник.

- Более 250 ярославцев до сих пор не могут вернуться из-за рубежа домой. Границы из-за всемирной эпидемии перекрыты и вынужденные путешественники остаются там, где их застала пандемия. Ярославцы не могут выехать из 49 стран. На данный момент домой, в Ярославскую область, смогли перевезти только 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области число зараженных COVID-19 увеличилось на 27 человек
В Рыбинске отремонтируют дворы за 43 миллиона рублей
Ярославль начали зачищать от клещей
В Ярославле прокуратура требует отремонтировать Мурманский проезд
В Ярославле отремонтируют заезд на Октябрьский мост
В Ярославской области акция «Сад памяти» пройдет в онлайн-режиме
В Рыбинске созданы специальные инфекционные бригады скорой помощи
Более 250 ярославцев не могут вернуться домой из-за границы
В Ярославле начали демонтировать подводную часть затонувшего дебаркадера
В Ярославской области COVID-19 нашли у девочки из дома-интерната
В Ярославле уровень самоизоляции к полудню 28 апреля упал до 2 баллов
В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать антисептик
Рыбинскую больницу №3 перепрофилировали для лечения больных COVID-19
Прокуратура Ярославля хочет лишить прав водителя-эпилепсика
В Ярославской области от коронавируса умерла 59-летняя женщина
В Ярославле из окна многоэтажки выпала женщина
В Ярославле начался ямочный ремонт. Список улиц
В Ярославле с 15 мая закроют для проезда Тутаевское шоссе
В Ярославле такси попало в аварию: пострадали четыре человека
Ярославские дома престарелых из-за COVID-19 перешли на закрытый режим работы
Сотрудники ярославского изолятора временного содержания заразились COVID-19
Ярославским пенсионерам майскую пенсию принесут домой
В Ярославской области из-за пала травы сгорели 13 домов
В Ярославле из-за коронавируса в дежурной группе закрывают детсад
Правительство Ярославской области: мост в Борисоглебском обрушился из-за ветра
Платного дистанта в Ярославской области не будет