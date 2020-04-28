2020-04-28T15:24:13+03:00
Общество

Помощь детям: как ярославцам получить выплату на ребенка в 5 тысяч рублей?

Кому положены деньги, что делать, если материнский сертификат не получен, как подать заявление - на эти и другие вопросы ответили специалисты Пенсионного Фонда РФ
Полина Вачнадзе
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Получить поддержку в 5 тысяч рублей на каждого ребенка могут только те россияне, что проживают на территории страныПолучить поддержку в 5 тысяч рублей на каждого ребенка могут только те россияне, что проживают на территории страныФото: Анастасия ОСИПОВА
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- Кому положена выплата в 5 тысяч рублей?

- Всем семьям, в которых есть дети до 3 лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года.

- Положена ли выплата, если деньги по сертификату уже израсходованы?

- Выплата положена.

- Выплатят ли деньги, если ребенку 3 года исполняется в апреле-июне 2020 года?

- Выплата положена всем детям, не достигшим трех лет, в том числе и тем, кому 3 года исполнится в апреле-июне этого года.

- Если ребенок родится в конце июня, положена ли на него выплата за июнь?

- Положена. По законодательству право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Даже если ребенок родится 30 июня, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату.

- Выплачиваются ли деньги за тот месяц, в котором ребенку исполняется 3 года?

- Выплачивается.

- Можно ли оформить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он еще не оформлен?

- Можно. Факт наличия или отсутствия сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения выплаты. Если сертификат не оформлен, но право на него есть, Пенсионный фонд сам оформит документ и одновременно примет решение о ежемесячной выплате.

- Зависит ли выплата от доходов семьи?

- Она не зависит ни от доходов, ни от наличия работы у родителей и полученный заработной платы, ни от пенсий, пособий и прочих выплат.

- Как долго можно получать выплату?

- Средства выплачиваются на каждого ребенка раз в месяц с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня деньги выплачиваются единовременно за весь период.

- Как подать заявление на выплату?

- До 1 октября этого года нужно подать заявление в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или на портале Госуслуг. Никаких документов собирать не нужно.

Также заявления принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда, но только по предварительной записи.

- Сколько нужно подавать заявлений, если в семье двое и более детей в возрасте до 3 лет?

- Подается одно общее заявление.

- На что нужно обратить внимание при подаче заявления?

- Заявление может подавать только владелец сертификата на материнский капитал.

- В заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на маткапитал. На счет другого лица деньги не переводятся.

- Получить поддержку в 5 тысяч рублей на каждого ребенка могут только те россияне, что проживают на территории страны. Если семья живет за ее пределами, выплата ей не положена.

- Деньги не выплачиваются родителям, лишенным или ограниченным в родительских правах, а также тем, кто предоставил недостоверные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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