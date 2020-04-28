«Здоровье»: русское золото

Традиции и тайны

Ростовский «Аронап» начал вновь расцветать, войдя в группу компаний «Вокруг света», которая зарегистрирована в Ростове. Она платит здесь не только зарплату, но и налоги.

Своим основателем на «Аронапе» считают Александра Селиванова - самого успешного и яркого представителя ростовского купеческого рода Селивановых. Сейчас кофе-цикорный комбинат (КЦК) «Аронап» продолжает славные традиции своих основателей.

- «Со вкусом и пользой» - таков был принцип компании «Селиванов с сыновьями» больше 100 лет назад. Такой мы делаем свою продукцию и сейчас - говорит Сергей Соколов, директор по развитию КЦК «Аронап».

«Аронап» - традиционный лидер России в производстве нескольких видов продуктов питания: цикорий, шиповник, какао, кисель. Это стало возможным благодаря использованию качественного сырья, эффективной организации производственных и бизнес-процессов, активной популяризации продуктов здорового питания и бескомпромиссному отношению к качеству производимой продукции.

Недавно Союз потребителей «Росконтроль» отправил в лабораторию 9 образцов растворимого цикория брендов «Здоровье» (это наш Ростов!), Dr. Dias, «Целебник», «Большая чашка», «Здравник», «Цикорич», Elite Health Line, «Русский цикорий», Great life.

Безусловным лидером стал порошковый цикорий под брендом «Здоровье». Этот напиток набрал 82 балла, а его ближайший конкурент - лишь 66.

Все дело оказалось в инулине. Это - полисахарид, снижающий уровень сахара в крови, улучшающий обмен веществ и пищеварение. Благодаря инулину цикорий рекомендуют диабетикам и людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Итоги экспертизы показали, что только два образца из девяти укладываются в стандарты ГОСТа. Первый - это «Здоровье», в 100 граммах которого - 54,5 г инулина. Эксперты подсчитали: чтобы получить необходимую суточную дозу инулина, достаточно выпить одну чашку ростовского цикория «Здоровье», тогда как у его конкурентов этот показатель составил от 2 до 21 чашки!

Схожим образом все обстоит и с другой продукцией «Аронапа». Польза и вкус!

"Аронап" - традиционный лидер России в производстве нескольких видов продуктов питания. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Цикорные реки, кисельные берега

Сегодня «Аронап» - сочетание полуторавековых традиций и самых современных технологий. Журналисты «Комсомолки» и сами предпочитают продукцию из Ростова. Поэтому мы напросились на экскурсию по предприятию.

Говорят, что у каждой медали - две стороны. Свои первые медали будущий «Аронап» получил в XIX веке в Мадриде и на российских выставках. А сейчас завод - сочетание давних традиций и современных технологий.

Отправившись на экскурсию по предприятию (а руководство компании планирует в будущем принимать на комбинате туристические группы), мы увидели это собственными глазами.

В больших, чистых и светлых цехах комбината (окна многих выходят на озеро Неро) не видно суеты. Каждый занят своим делом, каждый «знает свой маневр». Оборудования здесь явно больше, чем персонала. Дело в том, что предприятие работает не «на склад», а под выполнение заказов, поступающих от потребителей, в число которых входят и крупнейшие торговые сети - такие как «Перекресток», «Метро», «Дикси», «Магнит» и, конечно, ростовский коллега «Атрус». Когда заказчику нужен определенный продукт, включается соответствующая производственная линия. Персонал переходит от участка к участку.

Два года назад, в апреле 2018-го, в дополнение к имевшимся мощностям на «Аронапе» открыли новое современное производство.

- «Аронап» стал уже ярославским брендом с гарантированным знаком качества, - сказал тогда губернатор Дмитрий Миронов. - Сегодня старейший завод переживает свое второе рождение. Сохраняя старинные традиции, предприятие разрабатывает оригинальные рецептуры, обновляет и модернизирует оборудование, обеспечивает стабильной работой более 450 человек. «Аронап» вносит свой вклад в развитие города, благоустройство территории. Это яркий и удачный пример сочетания предпринимательства и социальной ответственности.

Это производство быстрорастворимых экстрактов работает по системе полного цикла, от переработки сырья до выпуска готовой продукции в упаковке. Среди ассортимента - экстракты шиповника, цикория, чая, свеклы, боярышника в гранулах. До этого аналогичные товары завозились в основном из-за рубежа.

Пройдя по цехам, мы поговорили с работниками предприятия. А в итоге отправились в фирменный магазин «Аронапа», который находится прямо на проходной предприятия. Чего там только нет - от супов до разнообразных напитков! А главное - дома дети и взрослые нас похвалили за правильный выбор. Вкусно и полезно!

Наталья Борисова, техник-химик лаборатории КЦК «Аронап»:

- Я работаю здесь три года. До этого трудилась в другой сфере, но по этой же специальности, тоже в лаборатории.

Почему пришла на «Аронап»? Здесь более современная лаборатория, лучше оборудование, а сама работа разнообразнее и интереснее. Мы проверяем всю продукцию, которая производится на предприятии, а это множество наименований и рецептур. Главное для нас - ее качество. Мы очень гордимся тем, что наша продукция безопасна, полезна и вкусна. Даже сам аромат ее приятен, поэтому я получаю настоящее удовольствие от работы!

Наталья Борисова, техник-химик лаборатории КЦК "Аронап". ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Сергей Чесноков, заместитель начальника цикорного цеха КЦК «Аронап»:

- Наше новое производство работает по системе полного цикла: весь процесс - от загрузки сырья до выпуска готовой продукции - полностью автоматизирован. Пятиэтажный завод работает круглосуточно, причем в течение смены у нас задействованы 4-5 сотрудников, контакт человека с продуктом практически исключен.

Технология переработки различного растительного сырья схожа: сначала оно очищается от примесей, затем измельчается, проходит экстрагирование, затем жидкий экстракт попадает на линию выпаривания, далее высушивается до состояния порошка, после чего превращается в гранулы. Повторюсь: этот цикл у нас полностью замкнут и автоматизирован. На разных этапах можно получить разную продукцию. Таким образом, мы можем перерабатывать любое растительное сырье: иван-чай, шиповник, цикорий, кофе, свеклу или морковь. И получать вкусные и полезные продукты. На разных этапах можно получить разную продукцию. По желанию заказчика она может быть пастообразной, порошкообразной или гранулированной.

Производство оснащено современным автоматизированным оборудованием. Вся информация о его работе стекается в операторскую. Отмечу, что готовых операторов, способных осуществлять постоянный мониторинг и управлять таким комплексом оборудования, как наш, на рынке труда сейчас нет. Мы готовим их сами. Это позволяет полностью учитывать специфику нашего сырья, оборудования, требования к качеству конечной продукции.

Главные наши пожелания к кандидатам на работу - не диплом, а адекватность, ответственность, трудолюбие и желание учиться.

Александр Кирпичев, оператор КЦК «Аронап»:

- Производство действует два года, но я здесь с первого дня, то есть уже четвертый год. Начал работать, когда производство еще строилось. Я участвовал в сборке, монтаже оборудования, поэтому все здесь очень хорошо знаю.

До прихода на «Аронап» я работал на станках с числовым программным управлением, с компьютерами. Так что эта сфера мне прекрасно знакома и понятна. Мое дело - мониторинг ситуации и при необходимости - внесение корректив в работу оборудования.

Изначально оборудование поставляется с уже разработанным регламентом действий по управлению им. Но, конечно, отдельные нюансы мы дорабатываем сами, с учетом специфики производства. Это очень интересная и ответственная работа!

Александр Кирпичев, оператор КЦК "Аронап". ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Сергей Соколов, директор по развитию КЦК «Аронап»:

- В последние годы мы идем по пути оптимизации, автоматизации и расширения производства, модернизации старого и закупки нового оборудования. Сейчас как раз готовимся к монтажу приобретенной в Индии выпарной установки, готовим к работе агломератор для переработки кофе - проводим своего рода апгрейд этого оборудования.

Мы никогда не бросаем деньги на ветер, а модернизируем, «апгрейдим» прежнее оборудование, включая его в наши автоматизированные процессы. Для этого у нас работают прекрасные специалисты по контрольно-измерительной аппаратуре. Развитие для «Аронапа» - постоянный процесс.

- Сколько продукции вы производите?

- Давайте я не буду вас мучить тоннами и килограммами. За сутки мы производим до 6 миллионов единиц готовой продукции - это может быть и цикорий в пакетике с закрывающейся застежкой, и гороховый суп. Мы работаем только с натуральным сырьем. Технологии его переработки схожи, поэтому часть оборудования у нас универсальна, а работники могут без вопросов переходить с одной линии на другую.

Сергей Соколов, директор по развитию КЦК "Аронап". ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Мы были у вас несколько лет назад. Такое ощущение, что людей в цехах стало меньше…

- Нет, коллектив у нас очень стабильный. Они все умеют, все знают! Просто стало больше современного оборудования и производственных площадей. За счет автоматизации выросли производительность труда и качество продукции. В нашем коллективе костяк - ростовцы, но ездят на работу и специалисты-пищевики из Ярославля и других населенных пунктов Ярославской области. Этому способствует учредитель - у нас есть общежитие для приезжающих работников; есть столовая, в которой они питаются бесплатно - как во времена СССР, «по талонам». Мне, как руководителю, это очень нравится: люди чувствуют себя защищенными, поэтому в свою смену думают не о домашних проблемах, а именно о работе, о соблюдении технологических процессов и качестве продукции.

При этом подбор персонала для нас - очень важная задача. Качественную продукцию способны выпускать только квалифицированные специалисты! Как бы ни штормила мировую экономику, наши продукты пользуются спросом - они доступны по цене, но при этом качественны. Мы расширяем, наращиваем производство. И нам нужны хорошие работники. «Аронап» в этом плане работает с ЯРГУ, налаживает отношения с Ярославской сельхозакадемией. Мы устраиваем дни открытых дверей, приглашаем студентов вузов и колледжей на практику. Нам нужны не только пищевики, но и те, кто займется нашим «железом» и его «мозгами» - электрики, слесари-наладчики, инженеры- механики, инженеры-технологи, КИПовцы и АСУшники, программисты… Один из ребят, недавно пришедших к нам на работу, мне так и сказал: «Занимался программированием, но было ощущение, что работаю в пустоту. А пришел на «Аронап», и вот оно: благодаря своей работе я не только неплохие деньги зарабатываю, но и покупаю в магазине наши собственные продукты - я ведь знаю, из чего и как их делают, вижу все стадии производства, уверен в качестве!

Мы работаем и с политехническим университетом. И видим: будущее - за дуальным образованием. В вузе студент может получить базовое образование, которое, без сомнения, нужно. Но ничем нельзя заменить практику, пройденную на конкретном оборудовании и в конкретном коллективе. Дошло до смешного: по специальности «инженер-механик» пищевой промышленности наши вузы специалистов больше не готовят и не выпускают. А производству они нужны, и деньги им платят неплохие! Вместо этого выпускают «модных» юристов, которые не нужны работодателю в таких количествах.

- Пройдя по территории предприятия, мы увидели активное строительство…

- Да, мы строим новые складские помещения. Но главное - новое производство, где мы уже монтируем современное оборудование. Именно в это мы вкладываем свои средства. Объемы производства вырастут процентов на 30-40! Мы активно и успешно работаем и с торговыми сетями, и с силовыми структурами, которым нужно обеспечивать своих бойцов вкусной, сытной и полезной пищей.

В 2018 году на комбинате открыли новое современное производство. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Какие критерии вы предъявляете к людям, которые стараются устроиться на работу на «Аронап»?

- Это вкус и интерес к жизни, готовность учиться новому. Конечно, важен и опыт, и образование, но… Если человек имеет кучу дипломов, но ему безразлична его работа, он у нас не задержится. Мы предъявляем к себе требования выше, чем ГОСТ: наша продукция должна быть лучшей для покупателя. Поэтому лучшие качества наших сотрудников можно обозначить двумя словами: профессионализм и порядочность!

Справка

В 1884 ростовский купец Александр Селиванов по прошению к императору Александру III «в г. Ростове Великом устроил паровой завод для приготовления цикорного кофе». Его предприятие стало одной из первых «паровых фабрик» для производства продуктов питания.

Селиванов добился успеха. Его завод был отмечен наградами на российских и международных выставках за качество выпускаемой продукции. К примеру, сразу после открытия завода в1884 г. на выставке в Мадриде Селиванов за свою кофе-цикорную продукцию был удостоен медали 1-го класса с изображением короля Испании Альфонсо XII и диплома Международной академии универсальных промышленных знаний.

Продукция Александра Селиванова была отмечена грамотой Императорского Вольно- Экономического общества, дипломами Всероссийских выставок в Москве, Киеве и Нижнем Новгороде, дипломом Российского общества плодоводства.

Благодаря признанию вкуса и качества продукции в Европе и России Александр Селиванов получил высокий статус поставщика Императорского двора. Для присуждения такого звания требовалось соблюдать ряд условий: добросовестные поставки товаров собственного производства, участие в выставках, отсутствие рекламаций от потребителей и т. д.

Торговый дом «А.П. Селиванов с сыновьями» предлагал в России и за границей продукцию высшего качества как для непосредственного потребителя, так и для использования в пищевой (в том числе кондитерской) промышленности.