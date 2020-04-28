2020-04-28T01:00:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 апреля: в Рыбинске пациентка скрыла, что у нее подозревают COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 28 апреля 2020 года
Светлана Крутикова
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Пациентка скрыла, что у нее подозревают COVID-19Пациентка скрыла, что у нее подозревают COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на вечер 27 апреля, количество заболевших в регионе увеличилось на 25 человек. На лечении в настоящий момент находятся 380 пациентов. Двое больных находятся в крайне тяжелом состоянии, еще двое - в тяжелом. Со статистикой распространения COVID-19 по Ярославской области можно ознакомиться здесь.

В Рыбинске на карантин закрыли часть отделения терапии больницы имени Пирогова. Пациентка, поступившая с острой формой панкреатита, скрыла, что у нее подозревают коронавирус. Женщину перевели в инфекционное отделение. У всех медиков, кто контактировал с пациенткой, взяли анализы на COVID-19.

В Ярославле закрывают детский сад, в котором работали дежурные группы. Причиной этому стал положительный тест на коронавирус у одного из родителей. Все помещения в здании обработают. Работников учреждения и родителей воспитанников на две недели отправили в самоизоляцию, за ними будут наблюдать врачи.

У нескольких сотрудников ярославского изолятора временного содержания выявили коронавирус. У всех, кто контактировал с заразившимися, взяли мазок на COVID-19. В здании изолятора проводят дезинфекцию. Тех, кто содержался в ИВС, переводят в другие спецучреждения области.

С 27 апреля государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов временно перешли на закрытый режим работы. Более 700 врачей, медсестер, санитарок и нянечек заступили на двухнедельную смену. Все это время сотрудники будут находиться в интернате круглосуточно, чтобы не подвергать своих подопечных риску заражения коронавирусом.

В Ярославле проверили, как жители Заволжского района соблюдают карантин. Выяснилось, что по двум адресам указанные лица не проживают. В списках сделали соответствующие отметки и пообещали принять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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