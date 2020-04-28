2020-04-28T01:00:20+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 28 апреля: в регионе ужесточат въездной режим на майские праздники

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 28 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Все въезжающие в область должны будут отправиться на 14-дневный карантин.Все въезжающие в область должны будут отправиться на 14-дневный карантин.Фото: Иван МАКЕЕВ
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- С 29 апреля и до особого распоряжения в Ивановской области будет ужесточен въездной режим. Посты будут стоять на девяти основных магистралях. Проверять будут все легковые машины, особенно с иногородними номерами. Все въезжающие в область должны будут отправиться на 14-дневный карантин.

- В Ивановской области за сутки поставлено 8 новых диагнозов «коронавирус». Официально зарегистрировано 282 случая COVID-19, 70 человек уже вылечились. На данный момент под наблюдением врачей остаются 1949 жителей области. За сутки под наблюдение взято 58 ивановцев, у 23 карантин закончился.

- В Ивановской области откроются парикмахерские и салоны красоты. Правда, они обязаны соблюдать все противоэпидемические случаи, в противном случае будет выписан штраф и работу приостановят.

В салонах красоты и парикмахерских работа будет вестись только по предварительной записи. В помещении не может находиться более одного посетителя. Салоны необходимо проветривать, а работники должны быть обеспечены масками и антисептиками. Кроме того, до работы не будут допущены сотрудники с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Фитнес-центры и спортзалы пока решили не открывать.

- Самых тяжелый пациентов из муниципальных районов будут перевозить в Иваново. В регионе досрочно выполнен план по развертыванию дополнительных коек и эта работа продолжается.

- Все положенные им выплаты ивановские медики получат вместе с апрельской зарплатой. Помимо президентских выплат, медицинским сотрудникам положены региональные. Младший персонал получит чуть более 4,5 тысяч рублей, врачи-инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи – 22,5 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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