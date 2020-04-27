Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 27 апреля: заболели еще 11 человек
В Ивановской области за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом: семь заболевших в региональном центре, четверо - в Кохме. Таким образом, с начала эпидемии в области COVID-19 подхватили 274 человека, 70 из них уже выздоровели.
За сутки под наблюдение медиков взято 247 ивановцев, 229 - выписаны с карантина. На обязательной самоизоляции остаются 1914 жителей Ивановской области.
Напоминаем, что в регионе, согласно указу губернатора, действует обязательный масочный режим. Медицинские маски или их аналоги каждый ивановец обязан надевать сразу при выходе из дома и не снимать до тех пор, пока он находится в общественных местах.
Статистика случаев COVID-19 по муниципальным районам:
- Иваново - 100,
- Вичуга - 14,
- Кинешма - 10,
- Кохма - 24,
- Тейково - 19,
- Шуя - 14,
- Верхнеландеховский район - 1,
- Вичугский район - 3,
- Гаврилово-Посадский район - 8,
- Ивановский район - 11,
- Ильинский район - 4,
- Заволжский район - 3,
- Кинешемский район - 2,
- Комсомольский район - 2,
- Лежневский район - 5,
- Лухский район - 5,
- Палехский район - 2,
- Пестяковский район - 1,
- Приволжский район - 2,
- Пучежский район - 2,
- Родниковский район - 10,
- Савинский район - 2,
- Тейковский район - 2,
- Фурмановский район - 8,
- Шуйский район - 3,
- Южский район - 15,
- Юрьевецкий район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU