Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 27 апреля: заболели еще 11 человек

В Ивановской области за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом: семь заболевших в региональном центре, четверо - в Кохме. Таким образом, с начала эпидемии в области COVID-19 подхватили 274 человека, 70 из них уже выздоровели.

За сутки под наблюдение медиков взято 247 ивановцев, 229 - выписаны с карантина. На обязательной самоизоляции остаются 1914 жителей Ивановской области.

Напоминаем, что в регионе, согласно указу губернатора, действует обязательный масочный режим. Медицинские маски или их аналоги каждый ивановец обязан надевать сразу при выходе из дома и не снимать до тех пор, пока он находится в общественных местах.

Статистика случаев COVID-19 по муниципальным районам:

- Иваново - 100,

- Вичуга - 14,

- Кинешма - 10,

- Кохма - 24,

- Тейково - 19,

- Шуя - 14,

- Верхнеландеховский район - 1,

- Вичугский район - 3,

- Гаврилово-Посадский район - 8,

- Ивановский район - 11,

- Ильинский район - 4,

- Заволжский район - 3,

- Кинешемский район - 2,

- Комсомольский район - 2,

- Лежневский район - 5,

- Лухский район - 5,

- Палехский район - 2,

- Пестяковский район - 1,

- Приволжский район - 2,

- Пучежский район - 2,

- Родниковский район - 10,

- Савинский район - 2,

- Тейковский район - 2,

- Фурмановский район - 8,

- Шуйский район - 3,

- Южский район - 15,

- Юрьевецкий район - 1.