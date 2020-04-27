2020-04-27T01:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 апреля: заболели еще 42 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 27 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 27 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 27 апреля 2020 годаФото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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В Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 42 человека. Излечились от опасной инфекции трое ярославцев, в больницах с диагнозом остаются 355 пациентов.

Статистика на данный момент в Ярославском регионе такова:

- заболевших с начала периода - 384:

Ярославль - 145;

Гаврилов-Ямский район – 64;

Рыбинск – 49;

Тутаевский район - 33;

Переславский городской округ - 22;

Рыбинский район - 20;

Угличский район - 12;

Ростовский район - 11;

Ярославский район – 9;

Даниловский район – 8;

Некоузский район – 4;

Некрасовский район – 4;

Борисоглебский район – 3.

- выздоровевших – 26 человек,

- умерших – 3 человека,

- на лечении – 355 пациентов,

- лабораторных исследований за сутки – 479,

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 114 человек,

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1181 человек.

Состояние двоих зараженных врачи оценивают как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое. В состоянии средней тяжести находятся 77 ярославцев. 274 человека, по оценке врачей, - в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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