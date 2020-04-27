Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 апреля: заболели еще 42 человека
В Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 42 человека. Излечились от опасной инфекции трое ярославцев, в больницах с диагнозом остаются 355 пациентов.
Статистика на данный момент в Ярославском регионе такова:
- заболевших с начала периода - 384:
Ярославль - 145;
Гаврилов-Ямский район – 64;
Рыбинск – 49;
Тутаевский район - 33;
Переславский городской округ - 22;
Рыбинский район - 20;
Угличский район - 12;
Ростовский район - 11;
Ярославский район – 9;
Даниловский район – 8;
Некоузский район – 4;
Некрасовский район – 4;
Борисоглебский район – 3.
- выздоровевших – 26 человек,
- умерших – 3 человека,
- на лечении – 355 пациентов,
- лабораторных исследований за сутки – 479,
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 114 человек,
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1181 человек.
Состояние двоих зараженных врачи оценивают как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое. В состоянии средней тяжести находятся 77 ярославцев. 274 человека, по оценке врачей, - в удовлетворительном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU