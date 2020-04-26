2020-04-26T01:01:11+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 26 апреля: всех пациентов с пневмонией ведут как больных с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 26 апреля 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
Двое из девяти заболевших пневмонией подключены к аппаратам ИВЛДвое из девяти заболевших пневмонией подключены к аппаратам ИВЛФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на вечер 25 апреля, еще у 16 человек диагностировали COVID-19. С момента начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 263 случая заболевания коронавирусом.

К настоящему моменту выздоровели 70 человек, 29 пациентов выписали за минувшие сутки. Статистика летальных исходов прежняя: от COVID-19 скончались два жителя области, у них были тяжелые сопутствующие патологии. Под наблюдением врачей остаются 1896 человек с разными сроками окончания карантина.

В больницах на лечении находится 261 пациент. В реанимации 9 человек с пневмонией. Их врачи ведут как больных с коронавирусом независимо от результата тестов. Двое из девяти заболевших подключены к аппаратам ИВЛ, по одному есть положительная динамика, второй пациент - в очень тяжелом состоянии. Семеро больных получают кислородную поддержку.

В регионе начал действовать «масочный режим». Жители области обязаны носить маски, повязки или другие изделия, заменяющие их, во всех общественных местах, в транспорте и такси.

В Иванове проверяют, как в общественном транспорте соблюдаются санитарные нормы. Перевозчики обязаны проводить дезинфекцию салонов, водители, кондукторы и пассажиры должны быть в масках. За месяц зафиксировали 65 нарушений. Виновники заплатят штрафы в размере до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
Три отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: еще один пациент скончался
В Ярославле салоны красоты и магазины проверили на соблюдение санитарных норм
В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
Электронные пропуска в Ярославской области: заболевшие и контактировавшие получат отказ
Ярославец до смерти истыкал ножом сожительницу отца
В Ростове Великом сгорело здание бывшего театра на улице Карла Маркса
Учебный год для ярославских школьников закончится в конце мая
В Ярославле нашелся 11-летний мальчик
В Ярославле начали ремонтировать Волжскую набережную
Ярославцам рассказали о новом виде мошенничества
«Россети Центр» обеспечили резервным источником питания больницу в Ярославле
В Ярославле начали готовить к сезону фонтаны
В ярославских библиотеках пройдет виртуальная "Библионочь"
Двое ярославцев, зараженные COVID-19, в крайне тяжелом состоянии
Второй умерший от коронавируса в Ярославской области: скончалась 60-летняя женщина
Ярославская область присоединилась к проекту «Путешествие по электронному паспорту»
В Рыбинске у родителей отобрали двоих сыновей
Цифровые пропуска – борьба с коронавирусом или что-то другое?
В Ярославле разыскивают 11-летнего Андрея Короткова