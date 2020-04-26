Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 26 апреля: всех пациентов с пневмонией ведут как больных с COVID-19

По данным на вечер 25 апреля, еще у 16 человек диагностировали COVID-19. С момента начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 263 случая заболевания коронавирусом.

К настоящему моменту выздоровели 70 человек, 29 пациентов выписали за минувшие сутки. Статистика летальных исходов прежняя: от COVID-19 скончались два жителя области, у них были тяжелые сопутствующие патологии. Под наблюдением врачей остаются 1896 человек с разными сроками окончания карантина.

В больницах на лечении находится 261 пациент. В реанимации 9 человек с пневмонией. Их врачи ведут как больных с коронавирусом независимо от результата тестов. Двое из девяти заболевших подключены к аппаратам ИВЛ, по одному есть положительная динамика, второй пациент - в очень тяжелом состоянии. Семеро больных получают кислородную поддержку.

В регионе начал действовать «масочный режим». Жители области обязаны носить маски, повязки или другие изделия, заменяющие их, во всех общественных местах, в транспорте и такси.

В Иванове проверяют, как в общественном транспорте соблюдаются санитарные нормы. Перевозчики обязаны проводить дезинфекцию салонов, водители, кондукторы и пассажиры должны быть в масках. За месяц зафиксировали 65 нарушений. Виновники заплатят штрафы в размере до 40 тысяч рублей.