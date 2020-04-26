2020-04-26T01:00:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 апреля: три отделения Областной клинической больницы закрыли на карантин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 26 апреля 2020 года
Светлана Крутикова
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Три отделения Ярославской областной клинической больницы закрыли на карантинТри отделения Ярославской областной клинической больницы закрыли на карантинФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на вечер 25 апреля, количество заболевших в регионе увеличилось на 37 человек. Зафиксирован третий случай летального исхода от COVID-19: скончалась женщина старше 70 лет, у нее были сопутствующие заболевания. На лечении в настоящий момент находятся 316 пациентов. Состояние трех человек старше 70 лет оценивается как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ. Со статистикой распространения COVID-19 по Ярославской области можно ознакомиться здесь.

В регионе за сутки провели еще 921 лабораторное исследование. На обязательной изоляции остаются 97 человек, это те, кто вернулся из-за границы. 1265 ярославцев, которые контактировали с заразившимися, находятся на карантине.

Отделения гематологии, экстренной кардиологии и экстренной неврологии Ярославской областной клинической больницы закрыли на карантин. У нескольких сотрудников и одной пациентки диагностировали COVID-19. У всех сотрудников и больных, которые находятся в указанных отделениях, взяли анализ на коронавирус. Новых пациентов госпитализируют в другие отделения медучреждения. При поступлении всем делают компьютерную томографию грудной клетки.

В Ярославле проверили, как соблюдаются санитарные меры в салонах красоты, магазинах и на рынках. Нарушений комиссия не выявила. В салонах красоты клиентов обеспечивают масками и перчатками, после окончания процедур кресла и помещение дезинфицируют. На входе в продуктовый павильон центрального рынка установлены дезинфекторы для рук, посетителям и сотрудникам измеряют температуру с помощью тепловизора. В магазинах федеральных сетей проводится санобработка, кассиры обслуживают покупателей в масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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