Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 апреля: заболевшим и контактировавшим с зараженными откажут в выдаче электронных пропусков

По данным на вечер 24 апреля, еще у 42 жителей диагностировали коронавирус. В регионе зафиксирован второй случай летального исхода от COVID-19: скончалась 60-летняя женщина из Тутаевского района. 23 ярославца выздоровели, 280 - находятся на лечении. Два пациента - в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом. Состояние 60 человек врачи оценивают как средней тяжести, 215 больных чувствуют себя удовлетворительно.

За минувшие сутки провели еще 1231 лабораторное исследование. На обязательной изоляции остаются 103 человека, это те, кто вернулся из-за границы; 932 жителя региона, контактировавшие с заболевшими, - на карантине.

В Ярославской области тестируют электронную платформу по выдаче пропусков. По мнению губернатора региона Дмитрия Миронова, такая мера поможет сдержать распространение COVID-19. Особенность работы системы заключается в том, что заразившиеся коронавирусом и контактировавшие с больными получат отказ на выход из дома.

Ярославские школьники продолжат обучаться дистанционно. Учебный год для тех, кто учится по пятидневке, закончится 22 мая, для тех, у кого шестидневка, - 26 мая. К 8 мая учащимся 9 и 11 классов выставят итоговые отметки по всем предметам, кроме тех, по которым выпускникам предстоит сдавать экзамены. Именно эти дисциплины останутся в расписании с 12 мая и до окончания учебного года. Экзамены в 9 классах планируют провести с 8 июня по 31 июля, конкретные даты объявят позже.