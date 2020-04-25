2020-04-25T01:00:41+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 25 апреля: разработан многоразовый комбинезон дл работы с коронавирусными больными

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 25 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 25 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 25 апреля 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- В Ивановской области еще восьми местным жителям поставлен диагноз "коронавирус". Таким образом, в регионе официально зарегистрировано 247 случаев COVID-19. За все время пандемии вылечился 41 пациент, двое скончались. В обоих случаях у ивановцев были тяжелые сопутствующие патологии.

На данный момент под наблюдением врачей остаются 1855 жителей Ивановской области. За сутки под наблюдение попал 361 человек, выписаны с карантина 248 ивановцев.

- Все жители Ивановской области, выходя за пределы своей квартиры, должны надевать медицинскую маску. Указом губернатора, с 24 апреля в регионе введен "масочный режим". Маска, повязка, респиратор или иное изделие, их заменяющее, нужно носить в магазинах, на улице, в других общественных местах, в транспорте и даже в такси.

- Госпиталь ветеранов войн в Иванове на карантин закрывать не будут. Напомним, что у одного из пациентов обнаружили коронавирус. Больной лежал в изолированной палате, круг контактов был ограничен, поэтому приняли решение ограничиться дезинфекцией помещений.

- 28 апреля с полуночи до полуночи на участке дороги от перекрестка с улицей 5-я Клинцевская до кладбища "Богородское" будет ограничено движение всего транспорта. В этот день отмечается Радоница, когда поминают усопших, и многие поедут на кладбища. Кстати, в Ивановской области посещение погостов на время пандемии запрещено.

- В Иванове разработали многоразовый специальный комбинезон, в котором можно безбоязненно работать с зараженными коронавирусом. Он сделан из мембранной

ткани и подходит для работы в опасной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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