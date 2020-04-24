Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 апреля: будут введены электронные пропуска

- В Ярославской области будут введены электронные пропуска. Когда начнет работать пропускная система и как именно - пока не известно. Правительству региона предстоит тщательно проработать этот вопрос, процедура должна быть понятной и удобной для ярославцев.

Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время.

- В Ярославской области еще 35 человек заразились коронавирусом, 19 ярославцев выздоровели. На лечении сейчас находятся 243 человека. Большинство зараженных, 189 человек, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, 52 ярославца - в состоянии средней тяжести. Состояние двоих врачи оценивают как крайне тяжелое.

- Ярославским врачам доплатят за работу с больными COVID-19. Правительство региона определило, кто получит выплаты: врачи и фельдшеры скорой помощи, медсестры, врачи-инфекционисты, врачи общей практики, педиатры, терапевты, пульмонологи.

- У 65% ярославцев COVID-19 протекает бессимптомно и этот фактор влияет на рост заболеваемости в регионе. Он вызван в первую очередь тем, что жители региона плохо соблюдают режим самоизоляции, а также увеличением числа тестирований.

- В Ярославской области к концу апреля развернут более 600 коек для больных коронавирусом. Все больницы, которые принимают зараженных, оснащаются средствами индивидуальной защиты, необходимыми медикаментами. В медучреждениях есть двухнедельный запас медицинских масок, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов, заверил глава региона Дмитрий Миронов.

- Сотрудник гематологического отделения областной больницы болен коронавирусом.

- В Ярославле изменили состав продуктовых наборов для школьников. Новый продовольственный набор состоит из тушеной говядины, консервированной рыбы, сгущенного молока, муки, геркулеса, макаронных изделий, зеленого горошка и печенья. В наборе за 600 рублей еще входит сахарный песок, а за 650 рублей — гречка и шоколадный батончик.