В Костромской области не будут вводить цифровые пропуска

Пресс-служба губернатора Костромской области назвала недостоверной информацию о введении в регионе цифровой системы выдачи электронных пропусков. Регион действительно направлял заявку в Минкомсвязи России, но только для тестирования данного вида цифрового продукта на территории области.

- Речь о внедрении системы электронных пропусков у нас не идет, - сообщил начальник управления цифрового развития администрации Костромской области Дмитрий Диденко.

23 апреля коронавирус подтвержден еще у 16 жителей региона. Таким образом COVID-19 заболели 104 костромича, выздоровели 11 человек. Выявлены новые случаи в селе Боговарово Октябрьского района, увеличилось число больных в Шарье, Буе и Буйском районе, Красносельском районе и в Костроме.

- Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией диагностированы у трех жителей села Боговарово, один из которых вернулся из другого региона. По одному заболевшему в Красносельском районе и Макарьеве, граждане контактировали с ранее заболевшими.

Кроме того, заболевание подтверждено у четырех костромичей: двое из них по контакту с заболевшими и двое вернулись из других регионов, - сообщает пресс-служба губернатора области.

Коронавирус также подтвердился у трех шарьинцев и четырех жителей Буя и Буйского района.