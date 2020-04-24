Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 24 апреля: в общественных местах запрещено находиться без масок

- В Ивановской области за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 239 зараженных. 2 апреля из больницы было выписано 9 пациентов, общее число вылечившихся - 41 человек.

- На данный момент под наблюдением специалистов находятся 1742 ивановца. За сутки под наблюдением взяли 304 человека, карантин закончился у 60 жителей региона.

- Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Иванове (+6 человек), Тейково (+1 человек), Лежневском (+1 человек), Родниковском (+5 человек) и Южском (+1 человек) районах.

- С 24 апреля ивановцам запретили находиться в общественных местах без масок. Запасы масок есть в аптечных пунктах сетей "Волжская мануфактура", "Солекс", "Здоровье", аптеках "Фармация", муниципальных аптеках и некоторых торговых сетях.

- В Ивановской области спортсменам разрешили бегать с 6 до 8 утра, но только в одиночку и недалеко от дома. По-прежнему в регионе закрыты бассейны, спортивные школы и фитнес-центры.

- В Ивановской области могут открыть парикмахерские и салоны красоты. С такой просьбой к губернатору обратились предприниматели. Решение будет принято в ближайшее время, во многом оно зависит от ситуации с коронавирусом в регионе на этой неделе.

- За неисполнение регламента дезинфекции агрегаторы такси будут отключать недобросовестных водителей от сервиса распределения заказов.