2020-04-24T01:00:09+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 24 апреля: в общественных местах запрещено находиться без масок

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 24 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ивановской области за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусомВ Ивановской области за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

- В Ивановской области за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 239 зараженных. 2 апреля из больницы было выписано 9 пациентов, общее число вылечившихся - 41 человек.

- На данный момент под наблюдением специалистов находятся 1742 ивановца. За сутки под наблюдением взяли 304 человека, карантин закончился у 60 жителей региона.

- Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Иванове (+6 человек), Тейково (+1 человек), Лежневском (+1 человек), Родниковском (+5 человек) и Южском (+1 человек) районах.

- С 24 апреля ивановцам запретили находиться в общественных местах без масок. Запасы масок есть в аптечных пунктах сетей "Волжская мануфактура", "Солекс", "Здоровье", аптеках "Фармация", муниципальных аптеках и некоторых торговых сетях.

- В Ивановской области спортсменам разрешили бегать с 6 до 8 утра, но только в одиночку и недалеко от дома. По-прежнему в регионе закрыты бассейны, спортивные школы и фитнес-центры.

- В Ивановской области могут открыть парикмахерские и салоны красоты. С такой просьбой к губернатору обратились предприниматели. Решение будет принято в ближайшее время, во многом оно зависит от ситуации с коронавирусом в регионе на этой неделе.

- За неисполнение регламента дезинфекции агрегаторы такси будут отключать недобросовестных водителей от сервиса распределения заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд запретил расширять действующее кладбище под Рыбинском
В Ярославле изменили состав продуктовых наборов для школьников
Ярославские полицейские выявили двух нарушителей самоизоляции
Сотрудник ярославской областной больницы болен коронавирусом
В Тутаеве провели дезинфекцию детсадов, закрытых из-за болезни родителя одного из воспитанников
Ярославский бизнес помогает медикам и жителям региона
В Ярославской области будут введены электронные пропуска
Ярославским врачам доплатят за работу с больными COVID-19
В Ярославской области открылся фестиваль колокольного искусства
Ярославна взяла кредитов на миллион рублей, чтобы "снять порчу" с мужчины с сайта знакомств
В Ярославской области еще 35 человек заразились коронавирусом
Ярославские парки обрабатывают от клещей
Не сказала, где находится дочь: ярославец до смерти избил пожилую женщину
У 65% ярославцев COVID-19 протекает бессимптомно
В Ярославской области развернут более 600 коек для больных коронавирусом
В Ярославле нашли массу нарушений в частных детских яслях
Почта России увеличивает цены на ряд своих услуг
В Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом
В Ярославской области на девочку-подростка упали футбольные ворота
Ярославцам вернут деньги за неиспользованные проездные