Ярославская медицина - клинический случай?

Нет масок, нет перчаток, нет средств защиты - на это не раз жаловались в редакцию медики. А еще чаще - их родственники, проводившие близких «в бой». Мужья волнуются за жен, дети - за мам.

Почему так происходит?

Похоже, коронавирус помог выявить проблемы, которые существовали до него. Не было еще никакой пандемии, а люди мучились от проблем со здравоохранением, понимая, что могут потерять самых близких. И «бились лбом о стену». И вместе с врачами говорили: «У нас не департамент здравоохранения, а департамент здравозахоронения».

Речь и о том, как у нас «оптимизировали» больницы, и о том, как обеспечивают лекарствами, а главное - о том, как относятся к людям не врачи, а чиновники, назначенные «на медицину». Мы попросили поделиться своим мнением о состоянии дел в ярославской медицине председателя правления Ярославской региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук» Наталью Матвееву.

- Наталья Вадимовна, сейчас все разговоры - о пандемии. Ситуация действительно чрезвычайная. Но ваша организация годами вынуждена бороться за больных, которых на всю область всего полсотни, о них все знают. Казалось бы, с ними можно работать планомерно, но постоянно возникают проблемы. С чем это связано?

- Боюсь, именно с тем, что должным образом не работает система здравоохранения, а точнее, определенные люди, которые в ней находятся. И речь не о врачах, а о чиновниках в медицине, об их некомпетентности. Приведу самый очевидный пример - обеспечение лекарствами. Больные муковисцидозом для качественной жизни нуждаются в определенных препаратах, принимаемых постоянно и пожизненно. Но наш областной департамент здравоохранения и фармации понуждает больных пользоваться не уже проверенными лекарствами, а их заменителями - дженериками. А что происходит, если пациент принимает такой заменитель? Страдают внутренние органы, болезнь выходит из стадии ремиссии, сокращая срок жизни больного, увеличивая его страдания и страдания тех, кто рядом с больным, а иногда и нанося непоправимый ущерб!

В конце прошлого года по результатам рассмотрения этой проблемы в департаменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России появились рекомендации производить закупку с учетом жизненных показаний и не требовать от родителей применять различные дженерики с недоказанной эффективностью у больных. Это было очень важное и своевременное решение. Но наш региональный департамент заявил, что эти федеральные рекомендации для него не указ, и продолжает проводить эксперименты на больных. И это при том, что у больного есть заключение врачебной комиссии поликлиники о необходимости приема препарата по жизненным показаниям по торговому наименованию. Однако комиссия, проводимая в департаменте здравоохранения, отказывает в этом, ссылаясь на то, что у больного нет оформленного извещения о нежелательной реакции. Что это? Безграмотность, халатность, нежелание работать?

Председатель правления ЯРОО помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук» Наталья Матвеева ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Борясь за жизнь детей, родители и волонтеры стараются за свой счет приобретать проверенные лекарства. Сейчас трое родителей уже готовят иски в суд, чтобы добиться возмещения денежных средств, уже затраченных на лекарства. Очевидно, что к этому добавится и возмещение расходов на адвокатов, а также судебных издержек.

Спрашивается: ради чего областные чиновники от медицины обрекают людей на страдания, а бюджет - на лишние затраты? Хотя могли бы просто последовать рекомендациям коллег из федерального Минздрава… Но думаю, что у представителей департамента и здесь есть ответ. Они просто не исполняют решение суда, проще заплатить приставам штраф, чем приобрести для больного лекарства. Такой пример тоже есть в регионе: семья Хоркашовых, где есть все судебные решения, но практически ни одно не исполнено на 100%.

- С госзакупками вообще часто происходят неприятности…

- Да, к сожалению. Слишком часто они попросту срываются из-за ошибок, допускаемых при подготовке документации. И понятно, что у каждой такой ошибки есть совершенно конкретный автор. Но мы не слышим о том, какую ответственность несут представители департамента, не умеющие или не желающие нормально работать.

- Пандемия сказалась на том, что в наших «оптимизированных» лечебных учреждениях ограничивается работа с «плановыми» больными. Как это отражается на ваших подопечных?

- Увы, дело не только в пандемии. Иногда мы видим попросту дикие истории в самом Ярославле. Например, у нас есть 20-летняя девушка, которая стоит в «листе ожидания» на трансплантацию легких. Она не выходит из дома, постоянно находится «на кислороде». При этом с ноября ей не выписывали ни один препарат. На 2020 год терапевтом даже не подана заявка, не обновлена карта выдачи лекарственных препаратов. Через своих волонтеров я попросила вызвать терапевта на дом. Терапевт пришла и ушла, сказав больной, что у нее есть дедушка, пусть придет и выпишет. Девушку никто не наблюдает, медики вообще к ней не приходят - хотя такие больные должны находиться как минимум на диспансерном наблюдении. Месяц назад девочка потеряла маму, у которой просто прозевали рак.

Очевидно, что пандемия здесь ни при чем. Это просто такое отношение к делу. И изменить ситуацию может только одно: «политическая воля» руководства, которое должно контролировать своих подчиненных, возможно, в ручном режиме.

Очень много проблем могла бы решить и система оказания паллиативной помощи, если бы она работала. Но все разговоры о том, что в регионе она есть, я считаю просто блефом.

Помощь в необходимом режиме не оказывается вообще, дети с паллиативным статусом ее не видят, хотя могли бы получать процедуры на дому. Есть больные, кому данная помощь рекомендована специалистами, но это остается только на бумаге. Поликлиники и департамент не оформляют паллиативную помощь документально, отказывая больным в данном виде помощи. У нас есть и такие примеры.

Еще одна наша мечта - создание межрегионального мультидисциплинарного центра с возможностью наблюдения в одном месте больных с муковисцидозом от начала постановки диагноза и на всю их жизнь. Мы прорабатывали это уникальное предложение, позволяющее объединить в единое звено различные службы, детей и взрослых. Предложили структуру, при которой центр был бы рентабелен, экономически выгоден, поскольку мог бы оказывать помощь не только больным нашего региона. Создать его можно было на базе больницы на ул.Терешковой, где для этого были все возможности.

Если бы такой центр два года назад был создан, сейчас он мог бы помочь и в борьбе с коронавирусом, приняв этих больных, ведь требования для стационара при лечении больных муковисцидозом включают именно то, что сейчас создают с нуля для больных коронавирусом. Боксы, чистые и грязные зоны, маски, дезсредства - все это должно сопровождать постоянно наших больных в стационаре, для того чтобы избежать перекрестного инфицирования. К сожалению, тогда к нам не прислушались. Поступили, как проще, переведя в здание только пульмонологию и несколько коек для других патологий и во многом разрушив имевшийся потенциал, в частности, убрав реанимацию, без которой обслуживать тяжелых больных невозможно.

Остается надеяться, что ситуация с пандемией послужит своего рода встряской, которая повысит меру ответственности наших чиновников, в том числе и «от медицины», заставит работать четче и в расчете на перспективу.

Муковисцидоз - распространенное генетическое заболевание с частотой 1 на 10000 новорожденных в России.

Существует большое разнообразие клинических проявлений муковисцидоза у разных больных. Болезнь поражает многие органы, но наибольшие проблемы возникают с легкими, кишечником, печенью и поджелудочной железой. У одних детей преимущественно нарушаются легкие, у других - поджелудочная железа, и у каждого пациента заболевание проявляется по-своему. При этом муковисцидоз не затрагивает умственных способностей ребенка. Наука подошла очень близко к решению лечения этого заболевания путем применения таргетной терапии. Нам остается только верить, что и российские больные смогут жить полноценно и качественно.