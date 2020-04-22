Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 22 апреля: 10 новых случаев

- В Ивановской области зарегистрировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции. На данный момент общее число заболевших составляет 213 человек. 12 пациентов уже выздоровели, еще 8 ивановцев готовятся к выписке.

На данный момент под наблюдением врачей остаются 1519 жителей Ивановской области, за сутки прибавка составила 281 человек. С 29 января медики наблюдали 5627 ивановцев, 4108 человек после карантина уже выписаны (за сутки - 133 человека). С симптомами простуды госпитализированы 149 человек.

- В Ивановской области не осталось ни одного района, не охваченного коронавирусом. Последним сдался Юрьевецкий район, по предварительным данным, туда инфекцию привез вахтовик, который работал в Москве. Как отмети директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин, там довольно много людей, которые трудятся в других областях. 28 человек уже ушли на карантин.

- В регионе после карантина открылась областная больница. Закрытыми остаются терапевтическое отделение в городской больнице №7, Кинешемская ЦРБ, терапия и хирургия Тейковской центральной районной больницы. В Лежневской ЦРБ на карантине сейчас сидят некоторые сотрудники, которые контактировали с больным COVID-19.

- В Иванове снижается уровень самоизоляции. На 21 апреля он составил 2,1 балла - это самый низкий показатель за весь период самоизоляции. В Шуе он на отметке 2,5 балла, в Кинешме - 2,6. Это значит, что на улицах много людей.

В выходные ивановцы все же старались придерживаться рекомендаций и сидели по домам. 18 и 19 апреля индекс самоизоляции был 3,7 балла. Максимальный показатель 5 баллов.

- Департамент здравоохранения Ивановской области опубликовал данные "Ласточек", в которых ехали пассажиры с подтвержденными чуть позже диагнозами коронавирус.

- 3 апреля "Москва - Иваново", прибытие в 10:48, вагон 5;

- 13 апреля "Москва - Иваново", прибытие в 23:48, вагон 4;

- 14 апреля "Иваново - Москва", прибытие в 23:48, вагон 4 (ехал один в вагоне).