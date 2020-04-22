2020-04-22T01:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 апреля: два человека в крайне тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 22 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 22 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 22 апреля 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- В Ярославской области количество больных коронавирусом выросло на 43 человека, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. У одного ярославца состояние тяжелое, он на кислородной поддержке. У 34 человек врачи оценивают состояние как средней тяжести, у 133 жителей региона - как удовлетворительное.

За сутки вылечились и были выписаны из больницы пять жителей региона. С начала периода их количество увеличилось до 17 человек. На лечении остаются 170 больных COVID-19.

- В Ярославле до 2,1 баллов понизился индекс самоизоляции. Это значит, что на улицах города очень много людей.

Судя по статистике, ярославцы выходят на улицы в основном в будние дни. В выходные же честно стараются сидеть дома: 12 и 13 апреля индекс находился на отметках 3,4 и 3,6 баллов соответственно. 18 и 19 апреля, несмотря на праздничные дни, показатели были те же самые. Жители города все же прислушались к просьбам врачей и властей и остались дома.

- В Тутаеве приостановили госпитализацию в терапевтическое отделение центральной районной больницы. Карантин объявлен на 14 дней.

Причина - у одного из медицинских работников отделения экспресс-тест показал положительный результат на коронавирусную инфекцию. На данный момент в терапии находятся пять пациентов и три сотрудника больницы.

- В Рыбинске специалисты готовы оказать психологическую поддержку родителям, у которых возникли проблемы с детьми на самоизоляции или сложности во время дистанционного обучения. Позвонить можно по номеру 22-04-39 с 10:00 до 14:00 кроме выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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