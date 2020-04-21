Губернатор Дмитрий Миронов: «Регион стал первым в Восточной Европе, создавшим собственную витрину на Ebay»

В условиях пандемии коронавируса, ярославские компании развивают торговлю через электронные площадки, в том числе Ebay. Так, за 45 дней, начиная с 1 марта, предприниматели области реализовали иностранным клиентам на маркетплейсе 2600 товаров. Ярославская область заняла 4 место по России без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные приводит Российский экспортный центр.

- Мы оказываем самый полный спектр поддержки нашим экспортно-ориентированным компаниям. Организуем бизнес-миссии, помогаем в поиске деловых партнеров, - отметил губернатор Дмитрий Миронов. - В условиях, когда очные контакты прекратились, особое значение приобретают электронные площадки. И наши предыдущие шаги в этом направлении дают хороший результат. Ярославская область стала первым регионом в Восточной Европе, создавшим собственную витрину на Ebay. Ее успешные продажи показывают, что клиенты ценят качество товаров наших производителей, и что мы двигаемся в правильном направлении.

Сейчас на площадке представлены ярославские столы для швейных машин, сибайки, тормозные колодки, детская одежда, трикотаж, посуда для ресторанов и бесподобная финифть. Совсем недавно появились ионизаторы для воды, серьги и украшения, брутальная мужская косметика и женские гель-лаки и аэрографы. Конечно же, представлены и сувенирные изделия.

Предпринимателям, планирующим расширять географию продаж, необходимо обратиться в департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности и в Центр экспорта Ярославской области. Специалисты помогут и с поиском деловых партнеров, например, уже 22 апреля состоится вебинар с участием РЭЦ и Российско-сингапурского делового совета по вопросам работы на рынках Юго-Восточной Азии.

Департаментом сформирован график проведения вебинаров с участием региональных компаний, российского экспортного центра, региональной торгово-промышленной палаты, торговых представителей РФ в зарубежных странах. Вебинары позволят обучить региональные компании грамотному выходу на зарубежные площадки, как правильно подготовить материалы, как начать продажи на цифровых платформах стран. Специалисты покажут, как правильно подготовить презентации и тизеры, как грамотно оформить предложение и дадут консультации по сопровождению продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.