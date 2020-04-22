Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 21 апреля: число зараженных выросло до 203 человек

- В Ивановской области количество зараженных выросло до 203 человек. За сутки поставлено 20 новых диагнозов. С момента начала эпидемии скончались два человека, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

По одному положительному тесту сейчас ожидается ответ из федеральной лаборатории, по 15-и, отправленным ранее, пришли отрицательные результаты. 12 пациентов уже выздоровели, готовятся к выписке еще пять человек.

С 29 января под наблюдение медиков были взяты 5346, за последние сутки – 17. Выписаны с карантина 3975 жителей Ивановской области. На сегодняшний день под наблюдением медиков остается 1371 человек.

- Ивановцам будут бесплатно выдавать противокоронавирусные препараты. Об этом на брифинге заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Препараты назначаются строго по схемам лечения, имеются показания и противопоказания к применению. Решение о назначении лекарств принимает врач, в зависимости от тяжести состояния.

- 20 апреля после карантина открылась поликлиника областной больницы, а также второй и четвертый корпуса.

- Один из отделов администрации Кохмы закрыт на карантин. У одного из сотрудников экспресс-тест дал положительный результат, от него заразились еще три человека.

- Железная дорога отменила некоторые поезда, которые следуют на юг через Ивановскую область. Временно не будут ходить поезда Кострома – Адлер с выездом из Костромы 9 июня, и Кострома – Анапа, с выездом 15 июня. Пассажиры могут поехать на других поездах или вернуть деньги в полном объеме.

- В Иванове утки из-за карантина вышли к людям. Местные жители предположили, что птицы оголодали: раньше их подкармливали гуляющие по набережной Уводи, сейчас народа мало, а значит, мало и еды. Поэтому водоплавающие стали приходить к жилью, кормятся с помоек.

- В Ивановской области изменится состав продуктовых наборов для школьников. Теперь в него будут входить продукты местных производителей. Пока выдача наборов приостановлена, она начнется со следующей недели. Уточнить график можно на сайте школы.