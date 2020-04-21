2020-04-21T01:00:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 апреля: двух человек отправили на самоизоляцию через суд

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 21 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 21 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 21 апреля 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- В Ярославской области еще 27 человек заболели коронавирусом. На лечении сейчас находятся 132 жителя региона, двое - в тяжелом состоянии. На данный момент выздоровели 12 человек.

- Двух жителей Углича удалось отправить на самоизоляцию только при помощи суда, добровольно они отказывались уходить на карантин. Известно, что эти люди проживают в общежитии, где был выявлен один заболевший COVID-19. И в отличие от остальных своих соседей, угличане были категорически против самоизоляции.

- Детский омбудсмен попросил ярославцев отказаться от ремонтных работ дома, так как шум мешает детям делать уроки во время дистанционного обучения. Михаил Крупин обратился к главе региона и депутатам областной думы с просьбой ввести дополнительные временные ограничения на строительные и ремонтные работы в МКД и рядом с ними.

- Всероссийские проверочные работы, которые учащиеся 4-8 классов должны были написать в конце этого учебного года, пройдут в сентябре-октябре. Такое решение приняли в Министерстве просвещения. Результаты ВПР не влияют на перевод в следующий класс. Они помогают выявить пробелы в знаниях школьников и определить, над чем нужно дополнительно поработать. За проверочные работы, которые пройдут осенью, выставлять отметки не будут.

- Ярославскому госпиталю ветеранов войны подарили 17 новых аппаратов ИВЛ.

- «Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в онлайн-режиме в социальных сетях. 9 мая, в День Победы, вместо аватарки нужно поставить фото наших героев и тогда, несмотря на все трудности и проблемы, они все равно пройдут Бессмертным полком.

- У Ярославского госпиталя ветеранов установили спецпалатку для дезинфекции. В ней врачи скорой помощи, которые привозят инфицированных, оставляют спецодежду, проходят дезинфекцию и переодеваются перед следующим вызовом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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