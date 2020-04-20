2020-04-20T17:51:09+03:00
Общество

Ярославские психиатры рассказали о том, как справиться со стрессом в период коронавируса

Есть несколько способов сохранить свое психическое здоровье
Светлана Крутикова
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Если вы не можете справиться с нахлынувшими эмоциями, обратитесь за помощью к специалистуЕсли вы не можете справиться с нахлынувшими эмоциями, обратитесь за помощью к специалистуФото: Иван ПРОХОРОВ
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В связи с пандемией коронавируса многим из нас пришлось изменить привычный уклад жизни. Мы получаем огромное количество информации о COVID-19, и эти сведения нужно «переварить» и разложить по полочкам. Ко всему добавляется еще и требование соблюдать режим самоизоляции. Все это неизбежно приводит к тому, что нервная система начинает испытывать сильный стресс. О том, как в сложившейся ситуации сохранить психическое здоровье, как помочь своим родным и близким, рассказали специалисты Ярославской областной психиатрической больницы.

На самоизоляции человек защищен и уязвим одновременно

Несмотря на то, что каждому из нас рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, нарушать его периодически все равно приходится. Но делать это стоит в тех случаях, когда возникшая проблема требует незамедлительного решения. В такой ситуации необходимо оценить возможные риски и последствия нарушения режима и выбрать наиболее безопасный и доступный способ действий.

По мнению врача-психиатра Екатерины Павловой, человек, соблюдающий режим самоизоляции, имеет меньше шансов заразиться коронавирусом, но при этом он становится более уязвимым для проблем психологического характера. Одни начинают заниматься самовнушением, находят у себя симптомы коронавируса и действительно могут почувствовать себя плохо. У таких людей ко всему добавляется раздражение, негатив по отношению к окружающим, бессилие и пессимизм. Другие, наоборот, все отрицают и относятся к происходящему легко, а порой и вовсе беспечно. Такое поведение тоже не является нормой.

Глобально ничего не меняем, но и не останавливаемся

В новых условиях, когда перестраивается образ жизни, поведение, общение с другими людьми, первое, что необходимо сделать, - принять эти изменения.

Чтобы сохранить свои нервы в порядке, стоит соблюдать некоторые рекомендации:

- не паникуйте. Решения, принятые в порыве эмоций, редко оказываются эффективными;

- ищите новые возможности, но при этом глобально ничего не меняйте. Если вы, к примеру, активно занимались спортом, то постарайтесь использовать все возможности, чтобы не прекращать тренировки;

- общайтесь. Не забывайте о своих родных и близких. Современные технологии в любой ситуации позволяют оставаться на связи;

- пока есть свободное время, обучайтесь. Помните, всегда легко найти замену низкоквалифицированным работникам;

- осваивайте новое. В Интернете можно найти множество полезных и интересных вебинаров, мастер-классов;

- действуйте, не оставайтесь пассивными. Из любого кризиса всегда есть выход, и чем больше вы сейчас будете наблюдать и анализировать, тем успешнее преодолеете этот период.

К кому обращаться, если требуется помощь

Ситуация с коронавирусом может стать причиной не только внутреннего конфликта, но и послужить поводом для разногласий в семье, ведь многие сейчас находятся рядом практически постоянно. Убегать от этих проблем нельзя, стоит поискать пути решения. Ни в коем случае не ищите выход из сложившейся ситуации в алкоголе и других психоактивных веществах. Если эмоции достаточно сильные и вы не можете самостоятельно с ними совладать, лучше обратитесь за помощью к специалисту.

Получить консультацию можно, позвонив по телефону доверия Ярославской областной психиатрической больницы: (4852) 30-75-55, 30-85-49 (в дневное время), 30-03-03 (в дневное и ночное время).

Сотрудники медучреждения отмечают, что звонить стоит в тех случаях, когда не помогают выше перечисленные рекомендации, когда ощущаете неконтролируемое чувство тревоги, дискомфорта, которые сопровождаются ухудшением и физического самочувствия, например, появляется тахикардия, затрудняется дыхание, нарушается сон или появляется плаксивость. В таких ситуациях специалист проконсультирует, поговорит с человеком, а если требуется и медицинская помощь, то подскажет, где ее получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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