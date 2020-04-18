2020-04-18T01:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 апреля: один человек в тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 18 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 19 человекВ Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 19 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 19 человек. Пациентов с коронавирусом выявили в Ростовском и Борисоглебском районах. Вылечились от вируса пятеро жителей региона.

На данный момент общая статистика по COVID-19 в Ярославской области такова:

- с подтвepжденным диагнозом - 81 чeловeк;

- выздоровевших - 12 чeловeк;

- oбследoванo за cутки – 726 человек;

- в oбязательнoй изоляции - 74 человекa.

- В Ярославской области один человек с COVID-19 находится в тяжелом состоянии. Это пожилая женщина, ей больше 90 лет. 18 человек находятся в состоянии средней тяжести. Состояние здоровья 50 жителей области медики оценивают как удовлетворительное.

- Ярославец на карантине пытался попасть на прием в онкобольницу. Это могло привести к закрытию лечебного учреждения, которое на данный момент единственное в регионе, где продолжается плановый прием больных.

- В Ярославской области увеличили число номеров горячей линии по COVID-19. Теперь помимо круглосуточного номера 8(4852)40-04-55 заработали дополнительные два телефона: 8(4852)73-80-60 и 8(4852)73-83-33. Они работают семь дней в неделю, но с 08:00 до 19:00.

- У сотрудника рыбинской больницы №1 нашли COVID-19. Приостановлена госпитализация больных в отделение неврологии.

- Для ярославских больниц закупили 94 тысячи масок с фильтром, защитных очков, респираторов, костюмов, масок с пластиковым экраном и перчаток. Эти средства индивидуальной защиты передадут в 16 медучреждений Ярославля, Рыбинска, Ростова, Тутаева, Любима.

- В ярославские храмы прихожан на Пасху будут пускать только в масках. Те, кто решится посетить пасхальные богослужения, в обязательном порядке должны находиться на разметках, соблюдать социальную дистанцию, не скапливаться в одном месте и дезинфицировать руки.

- Епархия напомнила ярославцам, что Пасха - не время для посещения кладбищ.

- В Ярославле из-за коронавируса перенесли фестиваль Юрия Башмета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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